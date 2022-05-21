В конце февраля 2022-го года привычная картина реального мира навсегда изменилась: после старта так называемой военной спецоперации в Украине страны Евросоюза, а также Великобритания и США ввели против России санкции, часть из которых коснулась в том числе и индустрии развлечений. Большая часть американских и европейских киностудий (Warner Bros., Sony Pictures, Universal, A24, Disney, Lionsgate) приняли решение уйти с российского кинорынка до снижения эскалации ситуации. После длительного коронавирусного застоя российский кинопрокат, который во многом существовал за счет западных премьер, столкнулся с новым, еще более серьезным вызовом — голливудским бойкотом.

Рассказываем, как и чем россияне пытаются заменить западные блокбастеры и почему такое импортозамещение не поможет российскому рынку кинопроката выжить.

Продвижение российских фильмов

Прокатные компании пытаются компенсировать уход голливудских мейджоров в первую очередь за счет старых и новых российских картин. Так, прокатчик "Наше кино" объявил о выпуске "Золотой коллекции" фильмов СТВ, среди которых криминальные драмы "Брат", "Брат-2" и фантастика "Салют-7". В конце марта на больших экранах также появились военный боевик "Балканский рубеж", драма "Тарас Бульба", фэнтези "Последний богатырь" и многое другое. Не стопорится и выпуск новых российских фильмов, однако здесь имеются "свои" проблемы. Например, из-за ухода Sony Pictures российский филиал компании не смог выпустить экранизацию Виктора Пелевина "Ампир V". В итоге права на показ ленты приобрела компания "Вольга", которая на момент написания статьи так и не смогла выпустить "Ампир V" на большие экраны — на этот раз из-за действий Минкульта РФ, который не выдал работе Виктора Гинзбурга прокатное удостоверение.