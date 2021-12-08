Дэдпул, Локи и Харли Квинн: среди супергероев все больше персонажей нетрадиционной ориентации

Сын Супермена, Джон Кент, в новом комиксе предстает в роли бисексуала, сообщило издательство DC Comics. Кто еще из супергероев во вселенных DC и Marvel открыто говорит о своей сексуальной ориентации? Рассказывает издание DW.
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