Демон-хоррор, кулинарная комедия и шпион в Голливуде: премьеры января, на которые стоит сходить в кино

Первый месяц нового года радует оскаровскими фаворитами, нетривиальными комедиями, модными слоубернерами и военной классикой. Легендарный Стивен Спилберг возвращается на большие экраны с биографическим фильмом о своем детстве, Дэмьен Шазелл ностальгирует по старому Голливуду, а Мартин МакДона дарит простое, но очень душевное кино о настоящей дружбе.

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Собрали десять главных латвийских кинопремьер января.

Битва шефов





2023-й год продолжает кинематографический тренд на кулинарию — испанская комедия “Битва шефов” рассказывает об амбициозном поваре Мигеле, который поглощен мечтой о третьей звезде Мишлен. Мигель делает все возможное, чтобы добиться заветной цели, однако судьба то и дело вставляет ему палки в колеса. Ситуация ощутимо меняется, когда в жизни главного героя появляется отец — знаменитый на весь мир кулинар, который пропал около 30 лет назад.

Вавилон





Режиссер знаменитого “Ла Ла Лэнда” Дэмьен Шазелл возвращается в мир большого кино с картиной, получившей название “Вавилон”. Основным референсом для “Вавилона” стала эпоха заката немого кино, когда в Голливуд ворвались звуковые фильмы, по сути, лишившие многих актеров достойного заработка. Главные герои картины — некогда большие звезды, которые вынуждены бороться за свое место под солнцем. Критики уже успели поругать “Вавилон” за невыносимый хронометраж, который длится порядка трех часов и некоторую сбивчивость повествования. Тем не менее новая работа Шазелла продолжает оставаться одним из главных мастхэвов этого января.

Заклятие Абизу





Хоррор “Заклятие Абизу” начинающего режиссера Оливера Пака разворачивается вокруг большой еврейской семьи, переживающей трагическую потерю. По ходу развития событий главные герои оказываются во власти древнего демона, который стремится разрушить остатки былого благополучия. Пак, как и большинство современных хоррор-мэйкеров, уделяет большое значение социальному контексту фильма, критикуя модернизацию еврейской культуры, а также углубляясь во внутренний психологизм своих персонажей.

Банши Инишерина





Ирландская трагикомедия “Банши Инишерина” режиссера Мартина МакДоны стала фаворитом минувшего “Золотого глобуса”, собрав наибольшее количество наградных статуэток и став, таким образом, основным номинантом в категории “Лучший фильм года” по версии оскаровской киноакадемии. Главные герои фильма — двое давних друзей в исполнении Колина Фаррелла и Брендона Глисона — живущих на отдаленном острове. В один прекрасный день один из героев решает порвать отношения с товарищем, чтобы, наконец, заняться чем-то по-настоящему важным в жизни. Последний сакраментально обижается и делает все возможное, чтобы вернуть друга.

Касабланка





В повторный латвийский прокат выходит знаменитая “Касабланка” Майкла Кертиса с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман. Картина, получившая в свое время целых три премии “Оскар”, разворачивается во времена Первой мировой войны. Главный герой — бизнесмен Рик Блэйн — случайно встречает свою бывшую возлюбленную Ильзу в Касабланке. Пара вспоминает былые чувства и проходит ряд испытаний, которые в конце концов приводят к мучительному выбору, который расставит все на свои места. Смотреть “Касабланку” на большом экране — удовольствие для настоящих киноманов, которых, к счастью, с каждым годом становится все больше.

Мой ужасный сосед





Новая трагикомедия Марка Форстера, известного по фильмам “Волшебная страна” и “Кристофер Робин”, разворачивается вокруг закрытого и нелюдимого Отто, который внезапно находит родственную душу в лице молодой женщины Марисоль. Вместе со своим супругом Марисоль переехала в дом, расположенный неподалеку от жилища Отто. В итоге то, что началось как добродушная соседская беседа, оборачивается для главного героя настоящей личной трансформацией — его мир перестает быть вечным полем битвы. Примечательно, что одну из главных ролей в ленте исполнил всенародно любимый актер Том Хэнкс (“Форрест Гамп”, “Филадельфия”).

Операция “Фортуна”: Искусство побеждать

Еще один фильм, который точно должен попасть в календарь всех заядлых киноманов. Новая комедия британского режиссера Гая Ричи радует звездным кастом в лице Джейсона Стэтхэма, Джоша Хартнетта, Обри Плазы и Хью Гранта, а также фирменным черным юмором — одной из самых узнаваемых фишек культового кинематографиста. Действие “Операция “Фортуна” разворачивается вокруг разведчика Орсона Форчуна, который попадает в мир знаменитых актеров со специальным заданием — остановить продажу и распространение некоего смертельного оружия, которое уничтожит человечество. И все бы хорошо, только вот Форчун совсем не хочет играть по правилам Голливуда.

Фильм получил смешанные отзывы критиков, которые отмечают, что преданным поклонникам Гая Ричи лента точно придется по душе.

Кровь

Медсестра Джесс после расставания с мужем переезжает с детьми в свой семейный фермерский дом. Вскоре после приезда собака ее сына Оуэна убегает в лес и возвращается через несколько дней, озлобленная и в крови. Пес кусает мальчика, заражая его неизвестной инфекций, отчего поведение ребенка становится пугающим. По мере того, как он все глубже погружается в пучину болезни, Джесс начинает задумываться, как далеко она готова зайти, чтобы сохранить жизнь своему ребенку.

Фабельманы



Еще один проект, претендующий на звание главного фильма года. “Фабельманы” Стивена Спилберга базируются на автобиографическом сюжете, в частности, картина рассказывает о детских годах кинематографиста, проведенных в Аризоне. Центровой персонаж — маленький Сэмми — тяжело переносит развод родителей (Пол Дано и Мишель Уильямс), и в итоге пытается уйти от сильных эмоциональных переживаний в красочный, но вымышленный мир кино, который впоследствии станет его профессией и призванием.

"Фабельманы" - один из фаворитов предоскаровской гонки, который совсем недавно получил два "Золотых глобуса".