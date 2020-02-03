Финальный матч плей-оффа Национальной футбольной лиги (Супербоул) — самое главное спортивное событие в США, а потому является самой дорогой площадкой для телевизионной рекламы.

В этом году стоимость 30-секундного рекламного ролика в трансляции достигла 5,6 миллиона долларов. В числе тех, кто приобрел рекламный слот, стал президент США Дональд Трамп и претендент на этот пост от Демократической партии Майкл Блумберг. Каждый из кандидатов потратил на рекламу около 10 миллионов миллионов. Представляем самые запоминающиеся рекламные ролики Супербоула.

Budweiser

Пивной бренд "Budweiser" известен своей классической фразой-мемом "Whassup" ("как дела"), которая появлялась в фильмах "Очень страшное кино" и "Офис". Авторы обыграли этот сюжет в реалиях современных технологий.

Jeep

Jeep снял рекламу в стиле "Дня сурка" — традиционный американский праздник в 2020 году практически совпал с Супербоулом. Главную роль исполнил Билл Мюррей.

Mountain Dew

Mountain Dew пригласила для своего ролика звезду сериала "Во все тяжкие" Брайана Крэнстона. Компания обыграла фильм "Сияние".

Amazon

Компания Amazon выпустила ролик с участием телеведущей Эллен Дедженерес. Сюжет рекламы крутится вокруг представления о том, как люди жили по появления умной колонки Amazon с голосовым помощником Alexa.

Pringles

Pringles сняла рекламу с героями "Рика и Морти", подменив Морти роботом, рекламирующим чипсы.

Audi

Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс появилась в рекламе Audi, где спела фрагмент песни "Отпусти и забудь" из "Холодного сердца".

Майкл Блумберг

Этот ролик посвящен теме контроля за оружием. Возможно, это не самый забавная реклама Супербоула, но кандидат в президенты США Майкл Блумберг заплатил за размещение этого ролика 11 млн. долларов.