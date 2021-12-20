Именитые голливудские актеры получают миллионы долларов за съемки в одном фильме. При этом вовсе не обязательно, что наличие большой звезды гарантирует высокие сборы. Картина может получить негативные отзывы, низкие оценки зрителей и даже провалиться в прокате.

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Соотносится ли успех картины с актерским гонораром? За работу в этих фильмах актеры получили баснословные деньги, но хороший ли у них рейтинг?

Конечно, эти актеры снимались во многих отличных фильмах, за которые они получили куда меньше денег. Гонорары из этого списка входят в топ-50 за всю историю кино, правда, далеко не о каждом можно сказать, что это хороший фильм.

Мелисса Маккарти в фильме "Охотники за привидениями" (2016)

Доход актрисы: $14 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 4.4, IMDb 6.5.

Дуэйн Джонсон в фильме "Разлом Сан-Андреас" (2015)

Доход актера: $20 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 6.2, IMDb 6.1.

Райан Рейнольдс в фильме "Призрачная шестерка" (2019)

Доход актера: $27 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 6.1, IMDb 6.1.

Арнольд Шварценеггер в фильме "Терминатор 3: Восстание машин" (2003)

Доход актера: $29 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 6.8, IMDb 6.3.

Что интересно, перед работой над фильмом Шварценеггер подписал превентивный контракт, по которому ему должны были выплатить 29 миллионов долларов, даже в случае, если фильм так и не был бы снят.

Марк Уолберг в фильме "Правосудие Спенсера" (2020)

Доход актера: $30 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 6.0, IMDb 6.2.

Дензел Вашингтон в фильме "Дьявол в деталях" (2020)

Доход актера: $40 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 6.6, IMDb 6.3.

Кэмерон Диаз в фильме "Очень плохая училка" (2011)

Доход актрисы: $42 миллиона.

Оценки: КиноПоиск 6.3, IMDb 5.6.

В некоторых случаях доход актеров увеличивается потому, что они получают проценты с прибыли от кассовых сборов. В качестве гонорара Диаз получила лишь 1 миллион долларов, но этот фильм более чем в 20 раз окупился в кинотеатрах, пусть и никому особенно не понравился.

Адам Сэндлер в фильме "Нелепая шестерка" (2015)

Доход актера: $62,5 миллиона.

Оценки: КиноПоиск 5.2, IMDb 4.8.

По контракту с Netflix на 4 фильма, который актер подписал в 2014 году, он получил 250 миллионов долларов. Получается, по 62,5 миллиона за каждый отдельный проект. Одним из них стал первый в карьере Сэндлера вестерн.

Харрисон Форд в фильме "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008)

Доход актера: $65 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 6.9, IMDb 6.1.

Для съемок этого фильма студия Paramount Pictures хотела собрать вместе троицу Форд-Спилберг-Лукас, поэтому прибыль она согласилась разделить между актером, режиссером и продюсером. В итоге сумма была огромной, ведь в прокате фильм собрал более 700 миллионов.

Джонни Депп в фильме "Алиса в Стране чудес" (2010)

Доход актера: $68 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 7.1, IMDb 6.4.

В Америке этот фильм считается довольно средним, хотя его любят во многих других странах. Конечно, к игре Деппа особенных претензий ни у кого не было.

Том Круз в фильме "Война миров" (2005)

Доход актера: $100 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 7.1, IMDb 6.5.

"Война миров" собрала около 600 миллионов долларов в прокате, от чего Том Круз неплохо разбогател. Он получал 20% от прибыли фильма. Правда, многим зрителям совсем не понравился финал картины, и в итоге эта работа считается одной из проходных для Стивена Спилберга.