Детские травмы, секс-фантазии, вестерн и королева прессы. 7 латвийских фильмов 2021 года, которые стоит посмотреть

Пандемийный год стал невероятно плодотворным для латвийских киношников. Получив часть денег, выделенных на преодоление кризиса в области культуры, а также лучших театральных актеров, освободившихся в локдаун, режиссеры снимали фильмы, которые в "мирное время" казались бы неподъемными. Год выдался на редкость урожайным. Похоже, что не отстанет и следующий. Портал Delfi предлагает не упускать возможности и ознакомиться с местным "товаром", который в этом году — на любой вкус и жанр — вплоть до вестернов.

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Печальная новость: латвийские фильмы в кинопрокате надо ловить и довольно быстро - сразу после премьеры, а потом их можно увидеть в рамках некоторых кинофестивалей. И многие из них действительно стоят того, ведь помимо общехудожественных качеств, они прекрасно отражают настроения и тренды латвийского общества. Хорошая новость: большинство из них можно увидеть на латвийских стриминговых платформах.

"Яма": наш номинант на "Оскара"

Драматичная и трогательная история десятилетнего Маркуса, который после смерти отца и отказа от него матери вынужден переехать к бабушке из города в латвийскую глубинку и научиться жить совсем по-новому, найти себя и научиться отстаивать свое мнение. Одна из героинь - женщина-транссексуал, но это не спекуляция на модной теме. Рассказ Яны Эгле, по которому снят фильм, был написан задолго до того, как началась шумиха с транс-персонами.

В фильме снялись популярные латвийские актеры Индра Бурковска, Инесе Кучинска, Эгон Домбровскис, Даце Эверса. Главную роль исполнил русский школьник из гимназии "Ринужи" Дамир Онацкис, которого режиссер Даце Пуце отобрала из 600 претендентов и назвала "лучшим мальчиком в стране". Фильм, ставший для режиссера дебютным, получил множество международных наград и был выдвинут от Латвии на соискание премии "Оскар".

Где посмотреть? Фильм "Bedre" выложен на коммерческой платформе Tet+.

Рассказ Delfi о том, как нашли и обучили Дамира — здесь.

"Эмилия, королева прессы": о первой миллионерше и бизнес-вумен Латвии

Эмилия Беньямин построила с нуля медиа-империю и стала самой влиятельной дамой довоенной Латвии. Она подарила два самолета латвийской армии, исполняла обязанности "первой леди" Улманиса, Гиммлер считал ее врагом Рейха. Ее счастливая звезда закатилась ровно так, как предвещал в своем предсказании рижский прорицатель Эйжен Финк.



Удивительная судьба королевы довоенной прессы Латвии с Гуной Зариней в главной роли была снята тремя режиссерами в шести сериях, плюс одна — документальная. На экраны ее выпустили в трех форматах. В кинотеатрах за раз можно посмотреть две серии плюс документальную. Также фильм выложили на коммерческой платформе Tet+. А в 2022 году обещают показать телевариант по Латвийскому телевидению.

Где посмотреть? В кинотеатрах показ сериала "Emīlija Latvijas preses karaliene" уже прошел - за раз можно было посмотреть на большом экране по две серии плюс документальную. Также фильм выложили на коммерческой платформе Tet+. А в 2022 году обещают показать телевариант по Латвийскому телевидению.

Рассказ Delfi об удивительной биографии Эмилии Беньямин — здесь.

"Дикий Восток. Куда ведет путь?": первый латвийский вестерн

Действие "Wild East. Kur vedīs ceļš" происходит во второй половине 19-го века в поместье балтийско-немецкого барона, куда врываются ковбои-латыши (Эгонс Домбровскис и Андрис Кейшс), найти похищенную невесту и отомстить негодяю.

Погони, перестрелки — все как положено. Тонкая стилизация под раскрученный Америкой жанр, который сам режиссер Матисс Кажа называет "картофельным вестерном". В числе персонажей — русский следователь (Вилис Даудзиньш), мерзавец и пройдоха, при этом эстет и интеллектуал, цитирующий великих. Каспар Знотиньш в роли революционера под маской фокусника, популярный комик Янис Скутелис и актер НРТ Евгений Исаев в ролях тупых жандармов…

Герои говорят сразу на нескольких языках – по-латышски, по-немецки и по-русски. Для удобства зрителей — титры.

Где посмотреть? Фильм "Wild East. Kur vedīs ceļš" выложен на коммерческой платформе Tet+.

Тот же Матис Кажа успел за время локдауна снять еще одну остроумную комедию - "Кино и мы" - признание в любви Рижской киностудии и ее обитателям. Три актера пытаются переосмыслить классику латвийского кино. И это тоже непременно надо посмотреть.

Где посмотреть фильм? Фильм "Kino un mēs" выложен на коммерческой платформе Tet+.

"Табу": все, о чем вы стеснялись спросить

Раптофилия, сомнофилия, дакрофилия, скатология… Что водится в тихих семейных омутах, за закрытыми дверями латвийских квартир? Об этом в шуточной форме рассказал режиссер Андрейс Экис, получив поддержку таких известных актрис, как Мирдза Мартинсоне и Зане Даудзиня. И ведь действительно надо что-то делать — в Латвии 53% браков распадаются. В первую очередь потому, что супруги не могут откровенно выложить друг перед другом все карты на стол.



Автор снятой уже в семи странах латвийской франшизы "Свингеры" Андрейс Экис c "Табу" проделал обратный путь — купил готовый австралийский сценарий австралийца и адаптировал под латвийские реалии.

Где посмотреть? Фильм Tabu сейчас в прокате рижских кинотеатров, также он выложен на коммерческой платформе Tet+.



К слову, свежих "Свингеров" на русский манер с Дмитрием Нагиевым в главной роли уже в январе покажут в латвийском прокате.

Где посмотреть? Идет в латвийском кинопрокате.

Рассказ Андрея Экиса о фильме и особенностях секса в Латвии не только.

Comeback: 8-минутный "мультик", который делался два года

В 1972 году прошла легендарная серия "товарищеских встреч" сборной СССР и сборной канадских профессионалов, в которой столкнулись не только спортсмены, но и две политические системы. Эти матчи стали поворотными в развитии хоккея Советского союза...

Foto: Kadrs no filmas

Свежая работа латвийского режиссера анимационного кино Владимира Лещёва, который два-три года трудится над каждым фильмом, длящимся а экране от 4 до 9 минут. Фильм Comeback посвящен советскому детству, погруженному в хоккейные баталии на ледовой площадке родного "Чекурильника" и в головах политиков 70-х, для которых спорт был одним из видов холодной войны.

В этом году Лещёва назвали "персоной" Рижского международного кинофестиваля, где показали его лучшие работы.

Где посмотреть? Ловить на фестивалях.

Разговор Владимира Лещева с порталом Delfi - здесь.

"Росселлини": фильм об отце неореализма по сценарию Дависа Симаниса

Родоначальник неореализма в кино Роберто Росселлини ("Рим, открытый город",1945), денди и обласканный публикой режиссёр, показан как крайне сложная, а местами и не особо приятная личность. Такое отношение к итальянскому "божеству" мог себе позволить только родной внук режиссера Алессандро, которому дед всю жизнь хотел передать свою профессию, но случилось это только после его смерти. Среди героинь картины и дочь режиссера — Изабелла Росселлини, а также ее сестра-близнец.

Балтийская премьера этой остроумного и очень светлого семейного документального байопика с использованием уникальных семейных архивов открывала Рижский международный кинофестиваль. Латвия приняла в этом международном проекте тройное участие: сопродюсером выступила студия "VFS Films", соавтором сценария стал режиссёр Давис Симанис, а главным оператором - лауреат международных премий Валдис Целминьш.

Где посмотреть? Фильм 'The Rossellinis' пока можно видеть только на фестивалях.



Тот же Давис Симанис в этом году наконец-то выпустил и долгожданный художественный фильм "Год до войны" о латышском анархисте начала 20-го века Петерисе Малдерисе. Картину начали снимать еще в 2019 году, но дело встало из-за того, что исполнитель главной роли - чешский актер Петр Бухта - сломал на съемках ногу.

Где посмотреть? Фильм "Gads pirms kara" пока можно видеть только на фестивалях.