Disney+ в свой день рождения дарит абонентам льготную подписку

В честь дня Disney 8 сентября поклонников кино приглашают присоединяться к сообществу Disney+ с помощью особого предложения, а также праздновать этот день в парках Disney по всему миру. С 8 по 20 сентября новые и действующие абоненты сервиса могут получить доступ к Disney+ на один месяц за 1,99 евро.

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Disney+ — американский сервис потокового вещания на основе ежемесячной подписки, который появился в Латвии эти летом. Стандартная цена подписки — 7,99 евро в месяц, при покупке годового абонемента -— 79,90 евро.

Disney+ предоставляет своим клиентам доступ к фильмам от студий Disney, Pixar, Marvel, National Geographic, Star: всего в коллекции более 1100 фильмов, 500 сериалов и более 200 оригинальных продуктов.

Также 8 сентября празднования дня Disney+ состоятся в парках аттракционов Walt Disney World Resort во Флориде, Disneyland Resort в Калифорнии и в парижском Disneyland.