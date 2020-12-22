До и после: как изменились финалисты латвийского телешоу о пластических операциях

На канале 3+ завершилось латвийское шоу о пластических преображениях "Операция: Новая жизнь".

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В заключительном эпизоде шоу все семь финалистов шоу показали свои новые тела, выслушали оценки жюри и комментарии о пережитых переменах – не только физических, но и эмоциональных.

Преображение участников было реализовано с командой специалистов - психологом Ингой Берзиней, пластическим хирургом Эдуардом Юршевичем, сертифицированным челюстно-лицевым хирургом Вадимом Климцом, отоларингологом Татьяной Богдановой, экспертом эстетической стоматологии Райвисом Сиетниексом.

Мадара Марта Штейна, 37 лет

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Трансперсона Мадара удивила жюри своей смелостью. До сих пор она жила как Марис, который хотел выглядеть так, как внутренне чувствовал себя - полноценной женщиной. Чтобы лицо Мадары стало более женственным, во время шоу было проведено множество операций. Приподняли лоб, подняли брови, удалив лишнюю кожу и исправив верхние веки. Подбородок также был уменьшен, что придало лицу более женственный вид.

"Лицо Мадары довольно круглое, поэтому мы удалили жировые отложения. Эта манипуляция помогла еще больше выделить скулы, сделать лицо более выраженным, женственным и стройным", - говорит Вадим Климец, сертифицированный пластический хирург. До шоу Мадара прятала улыбку, но теперь она счастлива улыбаться: "Я чувствую, как будто какую-то стену снесли. Из интроверта я стала экстравертом - мне нужно общество, я хочу разговаривать и встречаться с людьми".

Инета Дресмане, 44 года

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Рижанка Инета за время шоу перенесла множество манипуляций, в том числе операцию по лифтингу лица, а также пластику верхних и нижних век. Визуальные преобразования изменили также взгляд Инеты на мир. Теперь она ходит на свидания, на которые ее приглашают даже 30-летние мужчины. "История Инеты – это классический пример непрожитых потерь, которые наслоились друг на друга. Чтобы с ними справиться, часто надевается маска "у меня всё хорошо". Я бы посоветовала Инете продолжить психотерапию и одну за другой вытащить свои проблемы из ящика Пандоры, бережно их проработать и смириться, приняв произошедшее", - комментирует психолог Инга Берзиня.

Ренар Баушениекс, 32 года

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Ренар перед шоу похудел на 50 килограммов, что привело к появлению большого количества лишней кожи в области живота. Во время проекта ему сделали сложную операцию - абдоминопластику или пластику брюшной стенки, в результате чего живот стал более плоским. Психолог очень позитивно оценивает характер Ренара, который самостоятельно смог избавиться от такого веса: "Я считаю, что Ренарс может вдохновить тех мужчин, которые больше не верят, что можно победить себя. Победитель - это человек, выигравший самый тяжелый бой, какой только может быть - бой с самим собой!"

Наталья Лауце-Шакеле, 30 лет

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Во время шоу Наталья, мать особенного ребенка, перенесла несколько манипуляций - увеличение груди, блефаропластику или коррекцию век, коррекцию формы носа, а также обрела ослепительную улыбку. "Для Натальи мы решили провести полный комплекс операций, чтобы продемонстрировать возможности пластической хирургии. В то же время мы смогли еще больше подчеркнуть ее естественную красоту", - комментирует пластический хирург Эдуард Юршевич.

Карина Цериня, 33 года

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Матери восьмерых детей Карине в рамках шоу была проведена реконструкция передней брюшной стенки. Еще ей привели в порядок зубы, потому что, как признается сама Карина, она теряла по одному зубу с каждой беременностью, что привело у большим комплексам и неуверенности в себе. "Проведенная реконструкция мышц была не просто косметической манипуляцией, а сложным эстетическим медицинским вмешательством с медицинским обоснованием, в результате которого были восстановлены мышцы передней части живота и улучшено общее качество жизни", - признает Эдуард Юршевич.

Лейла Конджу, 39 лет

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История жизни Лейлы трагична, поскольку она в раннем возрасте потеряла отца и испытала сексуальное насилие, в результате чего возникли эмоциональные проблемы и комплексы. Во время шоу Лейле увеличили грудь и сделали коррекцию век, а также исправили зубы. "Я изменилась, начала заботиться о себе, влюбилась в себя. Проходя мимо витрин, теперь я всегда смотрю в отражение и радуюсь тому, что вижу там. Мне жаль прежнюю Лейлу, которая презирала и не ценила себя", - призналась Лейла после шоу.

Данела Круминя, 31 год





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Данела перенесла самую сложную операцию за время шоу, уменьшив пышную грудь размера K до размера DD, а также получила долгожданную ослепительную улыбку. "Шоу дало мне гораздо больше, чем я изначально представляла - я знакомлюсь с новыми людьми, и мой внутренний мир меняется", - призналась Данела после проекта.