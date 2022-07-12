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Техасская резня бензопилой
До мурашек. Резня, маньяки и сталкинг: 7 новых хорроров для жарких летних вечеров
Foto: Publicitātes foto/NEON

Летние хорроры уже успели стать отдельным жанром кинематографа: знойные слэшеры, медитативные слоубернеры и старые добрые "пугалки" о монстрах, живущих под кроватью, особенно популярны в теплое время года, когда солнце заходит слишком поздно, а ночь не спешит вступать в свои законные права. В конце концов, при свете дня даже самый сильный страх уходит в тень.

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Вот семь новых фильмов ужасов, которые точно порадуют всех любителей пощекотать себе нервы.


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Техасская резня бензопилой
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