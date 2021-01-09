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"Викинги" / Vikings
Доктор пришелец, ведьмы Винкс и возвращение крутого Уокера: главные сериалы января
Foto: Kadrs no filmas

За окном холодная зима, увеселительные заведения закрыты, концертов не предвидится — это, впрочем, не повод для уныния, поскольку в январе на экраны выходит великое множество интересных сериалов.

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Финальный аккорд "Викингов", долгожданный спин-офф "Мстителей", ремейк "Крутого Уокера", экранизация романов Пратчетта, новогодние спешалы, инопланетяне-детективы, вампиры, ведьмы, феи и многое другое — в подборке лучших телешоу месяца от "Ленты.ру".

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"Викинги" / Vikings

Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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