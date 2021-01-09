Доктор пришелец, ведьмы Винкс и возвращение крутого Уокера: главные сериалы января

За окном холодная зима, увеселительные заведения закрыты, концертов не предвидится — это, впрочем, не повод для уныния, поскольку в январе на экраны выходит великое множество интересных сериалов.
Финальный аккорд "Викингов", долгожданный спин-офф "Мстителей", ремейк "Крутого Уокера", экранизация романов Пратчетта, новогодние спешалы, инопланетяне-детективы, вампиры, ведьмы, феи и многое другое — в подборке лучших телешоу месяца от "Ленты.ру".
- 1. "Викинги" / Vikings
- 2. "Ванда/Вижен" / WandaVision
- 3. "Крутой Уокер" / Walker
- 4. "Стража" / The Watch
- 5. "Мистер Мэр" / Mr. Mayor
- 6. "Сквозь снег" / Snowpiercer
- 7. "Судьба: Сага клуба Винкс" / Fate: The Winx Saga
- 8. "Засланец из космоса" / Resident Alien
- 9. "Страшные истории в двух предложениях" / Two Sentence Horror Stories
- 10. "В поиске" / Search Party
- 11. "Разочарование" / Disenchantment
- 12. "Койот" / Coyote
- 13. "Кобра Кай" / Cobra Kai
- 14. "Люпен" / Lupin
- 15. "Американские боги" / American Gods
- 16. "Бэтвумен" / Batwoman
- 17. "Дом с прислугой" / Servant
- 18. "Дикинсон" / Dickinson
- 19. "Открытие ведьм" / A Discovery of Witches
- 20. "Доктор Кто: Революция далеков" / Doctor Who: Revolution of the Daleks
- 21. "Эйфория" / Euphoria