Доктор пришелец, ведьмы Винкс и возвращение крутого Уокера: главные сериалы января

За окном холодная зима, увеселительные заведения закрыты, концертов не предвидится — это, впрочем, не повод для уныния, поскольку в январе на экраны выходит великое множество интересных сериалов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Финальный аккорд "Викингов", долгожданный спин-офф "Мстителей", ремейк "Крутого Уокера", экранизация романов Пратчетта, новогодние спешалы, инопланетяне-детективы, вампиры, ведьмы, феи и многое другое — в подборке лучших телешоу месяца от "Ленты.ру".