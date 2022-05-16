1 11
Девушка из Плейнвилля (The Girl From Plainville)
"Доктор-убийца" и другие преступления: 10 захватывающих мини-сериалов, основанных на реальных криминальных историях
Foto: Kadrs no filmas

2022-й год символизировал собой новую волну популярности криминальных сериалов, основанных на реальных событиях. Что в целом не удивительно: в эпоху бесконечных ремейков и перезапусков любой оригинальный сюжет идет на вес золота, а самые интересные истории, как известно, происходят не в фантазиях сценаристов, а прямо за окном.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вот десять новых художественных и документальных шоу, сюжет которых вдохновлен скандальными преступлениями - от виртуальной переписки, которая привела к самоубийству, до мошеннического стартапа на несколько миллиардов долларов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
1 11
Девушка из Плейнвилля (The Girl From Plainville)
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Bērzu iela, Saulkrastu nov.,
20 900€
Murjāņu iela, Rīga,
156 600€
Murjāņu iela, Rīga,
111 840€
Strēlnieku iela, Rīga,
305 745€
Murjāņu iela, Rīga,
96 336€
Maskavas iela, Rīga,
82 000€
Hermaņu iela, Stopiņu nov.,
295 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
170 415€
Baložu iela, Rīga,
156 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
92 000€
Baložu iela, Rīga,
143 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Rīga,
400 000€
Elizabetes iela, Rīga,
1 950 000€
Rubeņu iela, Jūrmala,
265 555€
Marijas iela, Rīga,
179 000€
Maskavas iela, Rīga,
86 000€
Strēlnieku iela, Rīga,
167 125€
Čiekuru iela, Cēsu nov.,
160 000€
Murjāņu iela, Rīga,
100 548€
Pārslas iela, Stopiņu nov.,
43 500€
Brīvības iela, Rīga,
750 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
225 000€
Rietumu iela, Carnikavas nov.,
85 756€
Dainas iela, Rīga,
168 900€
Pededzes iela, Mārupes nov.,
98 000€
Murjāņu iela, Rīga,
198 563€
Vienības gatve, Rīga,
124 000€
Murjāņu iela, Rīga,
121 207€
Rojas iela, Rīga,
165 000€
Babītes nov.,
220 000€
Murjāņu iela, Rīga,
228 960€
Raņķa dambis, Rīga,
156 800€
Astrīdas iela, Garkalnes nov.,
66 044€
Dainas iela, Rīga,
79 900€
Dzintaru prospekts, Jūrmala,
880 137€
Raņķa dambis, Rīga,
214 700€
Vienības gatve, Rīga,
89 900€
Ziemciešu iela, Mārupes nov.,
280 000€
Upmalas iela, Salaspils nov.,
45 220€
Dainas iela, Rīga,
127 900€
Vainagu iela, Ādažu nov.,
58 860€
Astrīdas iela, Garkalnes nov.,
82 278€
Indru iela, Stopiņu nov.,
43 500€
Alvejas, Olaines nov.,
63 000€
Bērzu iela, Saulkrastu nov.,
20 900€
Maskavas iela, Rīga,
130 000€
Dzintaru prospekts, Jūrmala,
993 530€
Dainas iela, Rīga,
239 900€
Maskavas iela, Rīga,
110 000€
Talsu nov.,
71 500€
Strēlnieku iela, Rīga,
397 058€
Vainagu iela, Ādažu nov.,
63 228€
Raņķa dambis, Rīga,
202 400€
Maskavas iela, Rīga,
67 000€
Saulrietu iela, Saulkrastu nov.,
18 900€
Vienības gatve, Rīga,
167 500€
Ozolkalnu iela, Mārupes nov.,
265 000€
DELFI Brand Studio Читайте также
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Делать больше, умнее и экономить: как офису стать зеленым
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии