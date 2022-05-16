"Доктор-убийца" и другие преступления: 10 захватывающих мини-сериалов, основанных на реальных криминальных историях

2022-й год символизировал собой новую волну популярности криминальных сериалов, основанных на реальных событиях. Что в целом не удивительно: в эпоху бесконечных ремейков и перезапусков любой оригинальный сюжет идет на вес золота, а самые интересные истории, как известно, происходят не в фантазиях сценаристов, а прямо за окном.

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Вот десять новых художественных и документальных шоу, сюжет которых вдохновлен скандальными преступлениями - от виртуальной переписки, которая привела к самоубийству, до мошеннического стартапа на несколько миллиардов долларов.