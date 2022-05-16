"Доктор-убийца" и другие преступления: 10 захватывающих мини-сериалов, основанных на реальных криминальных историях

2022-й год символизировал собой новую волну популярности криминальных сериалов, основанных на реальных событиях. Что в целом не удивительно: в эпоху бесконечных ремейков и перезапусков любой оригинальный сюжет идет на вес золота, а самые интересные истории, как известно, происходят не в фантазиях сценаристов, а прямо за окном.
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Вот десять новых художественных и документальных шоу, сюжет которых вдохновлен скандальными преступлениями - от виртуальной переписки, которая привела к самоубийству, до мошеннического стартапа на несколько миллиардов долларов.
- 1. Девушка из Плейнвилля (The Girl From Plainville)
- 2. Кое-что о Пэм (The Thing About Pam)
- 3. Изобретая Анну (Inventing Anna)
- 4. Садоводы (Landscapers)
- 5. Выбывшая (The Dropout)
- 6. Джо против Кэрол (JOE vs CAROLE)
- 7. Джимми Сэвил: Британская история ужасов (Jimmy Savile: A British Horror Story)
- 8. Веган в бегах: слава и мошенничество (Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives)
- 9. Доктор Смерть (Dr. Death)
- 10. Под знаменем небес (Under the Banner of Heaven)
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