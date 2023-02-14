На прошедшей в ночь с 12 на 13 марта церемонии вручения премии "Оскар" самое большое число наград собрала лента "Все везде и сразу". Эта смесь научной фантастики, комедии и фильма о боевых искусствах была представлена в 11 номинациях и получила семь статуэток, в том числе за лучшую режиссуру.

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Лучшим актером признан Брендан Фрейзер ("Кит"). Работа 54-летнего актера стала одним из самых громких возвращений на большие экраны в Голливуде.

Приз за лучшую женскую роль достался Мишель Йео ("Все везде и сразу"). 60-летняя актриса обошла Кейт Бланшетт, которой многие прочили эту премию за фильм "Тар". Йео стала первой азиатской актрисой, получившей "Оскара"

Лучшей анимационной лентой признана версия "Пиноккио" Гильермо дель Торо.

Лучшей мужской ролью второго плана названа работа вьетнамского актера Ке Хюи Цюану ("Все везде и сразу").

За лучшую женскую роль второго плана "Оскар" получила Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу"), для которой статуэтка стало первой в ее карьере.

Нашумевшая антивоенная экранизация романа "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка получила "Оскара" в четырех категориях: "Лучший иностранный художественный фильм", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший оригинальный саундтрек".

"Аватар. Путь воды" стал победителем в номинации "Лучшие визуальные эффекты".

Лучшим документальным фильмом признана лента "Навальный" об отравлении российского оппозиционного политика.

Полный список победителей опубликован на домашней странице премии.