Долгожданные возвращения: "Ведьмак", "Экспансия" и другие главные сериалы декабря

Предновогодний месяц выдался богатым на долгожданные релизы — в декабре на экраны выходит второй сезон "Ведьмака", финалы "Бумажного домика" и "Пространства", новый спин-офф "Звездных войн" и продолжение "Секса в большом городе".
Но и без этих хитовых проектов зрителей ждет масса интересного: постапокалиптическая драма про пандемию, документалка о мире кино от Дэвида Финчера, шоу с путешествующим по планете Уиллом Смитом и многое другое. О главных сериалах декабря рассказывает "Лента.ру".
- 1. "И просто так" / And Just Like That…
- 2. "Книга Бобы Фетта" / The Book of Boba Fett
- 3. "Пен15" / Pen15
- 4. "Ведьмак" / The Witcher
- 5. "Станция одиннадцать" / Station Eleven
- 6. "Бумажный дом" / La casa de papel (Money Heist)
- 7. "Корпорация "Санта" / Santa Inc
- 8. "Пространство" / The Expanse
- 9. "Добро пожаловать на Землю" / Welcome to Earth
- 10. "Жизнь кино" / VOIR
- 11. "Садоводы" / Landscapers
- 12. "Пришельцы из прошлого" / Beforeigners