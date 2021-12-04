Долгожданные возвращения: "Ведьмак", "Экспансия" и другие главные сериалы декабря

Предновогодний месяц выдался богатым на долгожданные релизы — в декабре на экраны выходит второй сезон "Ведьмака", финалы "Бумажного домика" и "Пространства", новый спин-офф "Звездных войн" и продолжение "Секса в большом городе".

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Но и без этих хитовых проектов зрителей ждет масса интересного: постапокалиптическая драма про пандемию, документалка о мире кино от Дэвида Финчера, шоу с путешествующим по планете Уиллом Смитом и многое другое. О главных сериалах декабря рассказывает "Лента.ру".