Долгожданный "Аватар", новый "Кот в сапогах" и хоррор-Санта: что смотреть в кино в декабре

В преддверии Рождества на большие экраны Латвии возвращаются две знакомые с детства франшизы: семейная комедия "Один дома" и ностальгическое фэнтези "Гарри Поттер". Помимо любимых фильмов прошлого в прокате будет и несколько свежих премьер, среди которых новогодний комедийный хоррор, документальный фильм о Дэвиде Боуи, а также многострадальный сиквел "Аватара" Джеймса Кэмерона.

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Рассказываем о главных кинопремьерах декабря.