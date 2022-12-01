Долгожданный "Аватар", новый "Кот в сапогах" и хоррор-Санта: что смотреть в кино в декабре

В преддверии Рождества на большие экраны Латвии возвращаются две знакомые с детства франшизы: семейная комедия "Один дома" и ностальгическое фэнтези "Гарри Поттер". Помимо любимых фильмов прошлого в прокате будет и несколько свежих премьер, среди которых новогодний комедийный хоррор, документальный фильм о Дэвиде Боуи, а также многострадальный сиквел "Аватара" Джеймса Кэмерона.
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Рассказываем о главных кинопремьерах декабря.
- 1. Рождество в джунглях
- 2. Дэвид Боуи: Moonage Daydream
- 3. Жестокая ночь
- 4. Аватар: Путь воды
- 5. Я хочу с кем-нибудь потанцевать
- 6. Кот в сапогах 2: Последнее желание
- 7. Мия и я: Герой Сентопии
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