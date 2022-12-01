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Рождество в джунглях
Долгожданный "Аватар", новый "Кот в сапогах" и хоррор-Санта: что смотреть в кино в декабре
Foto: Kadrs no filmas

В преддверии Рождества на большие экраны Латвии возвращаются две знакомые с детства франшизы: семейная комедия "Один дома" и ностальгическое фэнтези "Гарри Поттер". Помимо любимых фильмов прошлого в прокате будет и несколько свежих премьер, среди которых новогодний комедийный хоррор, документальный фильм о Дэвиде Боуи, а также многострадальный сиквел "Аватара" Джеймса Кэмерона.

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Рассказываем о главных кинопремьерах декабря.


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Рождество в джунглях
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