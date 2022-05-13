Долгожданный тройничок: "Любовь, смерть и роботы 3" выходит в свет
Foto: Ekrānšāviņš no "YouTube"

На официальном YouTube-канале стриминг-сервиса Netflix появился первый трейлер третьего сезона сериала "Любовь, смерть и роботы".

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"Любовь, смерть и роботы" — это серия короткометражных анимационных картин, созданных в различной технике, не связанных между собой общим сюжетом. Третий сезон этого мультсериала для взрослых стартует уже 20 мая. В новом сезоне будут девять короткометражек, в том числе – продолжение серии первого тома "Три робота".

Анимационная антология для взрослых "Любовь, смерть и роботы" была создана Тимом Миллером (Дэдпул) и Дэвидом Финчером (Бойцовский клуб). Премьера первого сезона состоялась в 2019 году, а второй вышел в мае прошлого года. Сериал относится, скорее, к научной фантастике, хотя содержит в себе широкий диапазон жанров.

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