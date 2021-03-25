"Дом-2" вернется в эфир с известными ведущими и "старичками"

Реалити-шоу "Дом-2", о закрытии которого стало известно в конце 2020 года, вернется на экраны. Подробности будущего передачи раскрыло издание StarHit, ссылаясь на собственный источник.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным издания, транслировать передачу будет российский телеканал "Ю". Новые выпуски телепроекта выйдут в эфир в середине или в конце апреля. Ожидается, что сотрудничать с реалити-шоу будут "всем известные ведущие".

Кроме того, к съемкам решили привлечь не только новых, но и старых участников. "Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только "зеленые" участники, поэтому позвали звездных "старичков", — добавил источник StarHit.

Ранее в марте телеведущая Ольга Бузова объявила о том, что "Дом-2" вернется в эфир весной 2021 года. Съемки также планировалось возобновить в середине февраля, однако они оказались сорваны. Сообщалось, что производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с телеканалом СТС Love, который будет транслировать шоу. Участников тогда заставили выселиться с площадки.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над "Домом-2" 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.