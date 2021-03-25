"Дом-2" вернется в эфир с известными ведущими и "старичками"
Foto: DELFI

Реалити-шоу "Дом-2", о закрытии которого стало известно в конце 2020 года, вернется на экраны. Подробности будущего передачи раскрыло издание StarHit, ссылаясь на собственный источник.

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По данным издания, транслировать передачу будет российский телеканал "Ю". Новые выпуски телепроекта выйдут в эфир в середине или в конце апреля. Ожидается, что сотрудничать с реалити-шоу будут "всем известные ведущие".

Кроме того, к съемкам решили привлечь не только новых, но и старых участников. "Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только "зеленые" участники, поэтому позвали звездных "старичков", — добавил источник StarHit.

Ранее в марте телеведущая Ольга Бузова объявила о том, что "Дом-2" вернется в эфир весной 2021 года. Съемки также планировалось возобновить в середине февраля, однако они оказались сорваны. Сообщалось, что производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с телеканалом СТС Love, который будет транслировать шоу. Участников тогда заставили выселиться с площадки.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над "Домом-2" 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Ольга Бузова реалити-шоу "Дом-2"
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