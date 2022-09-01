"Дом Дракона": сможет ли приквел о борьбе за Железный трон повторить успех "Игры престолов"?

21 августа на телеканале HBO стартовал "Дом Дракона", один из самых ожидаемых сериалов этого года. Приквел "Игры престолов", также основанный на книге американского писателя Джорджа Мартина, рассказывает о периоде царствования властолюбивого рода Таргариенов, белокурых повелителей драконов, способных как вознести всех верноподданных, так и уничтожить праведным пламенем каждого, кто позарится на Железный трон.

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Делимся впечатлениями от первых эпизодов фэнтезийного шоу.

"Дом дракона" открывает дверь в уже знакомую нам вселенную Вестероса прямо с ноги — не тратя лишнего времени на экспозицию, создатели демонстрируют семейство Таргариенов во всей красе. Король Визерис I (Пэдди Консидайн) — мудрый, но слишком зависимый от влияния придворных правитель. Его старшая дочь Рейнира (Эмма Д’Арси) — настоящая квинтэссенция женской мудрости и пламенного таргариенского нрава. Младший брат Визериса и дядя Рейниры Дейемон (Мэтт Смит) — малодушный и амбициозный повеса, готовый продать душу за возможность заполучить Железный трон, которая, увы, ему не светит.

Foto: Kadrs no filmas/HBO

В угоду нынешним социальным контекстам создатели сериала предсказуемо уводят сюжет в сторону фемповестки, фокусируя основное внимание на противостоянии Рейниры, как названной наследницы престола, с единокровным братом Эйегоном, сыном Визериса I от второго брака. Традиционно право на престол в семье Таргариенов передавалось по мужской линии. Однако за неимением наследников король Вестероса еще при жизни объявил своей преемницей Рейниру, именно ей он доверил главный родовой секрет и именно в ней всегда видел свое продолжение.

Foto: Kadrs no filmas/HBO

Однако, как это часто бывает в историях Джорджа Мартина, мнением народа движут не только токсичные стереотипы — в данном случае связанные с якобы неспособностью женщины управлять государством — но и старые добрые придворные интриги, ведь манипулировать юным, еще не вкусившим жизни королем гораздо проще, чем взрослой женщиной с глубоким внутренним чувством самоценности.

Что касается технической стороны, тут "Дом Дракона" опять же оказывается на коне. Режиссер первого эпизода Мигель Сапочник, знакомый зрителям по знаменитой "Битве бастардов", снял очень атмосферный и по-настоящему огненный первый эпизод: с головокружительными полетами драконов, бушующими морскими пейзажами и богатыми королевскими апартаментами.

Foto: Kadrs no filmas/HBO

Особенно поражает детализация: будь то гигантская массовка стражей в позолоченных латах или роскошные платья придворных дев. При всех своих достоинствах, первая серия воспринимается довольно ровно — без каких-либо визуальных откровений и волнующих поворотов сюжета. Большое впечатление оставляет Мэтт Смит в роли Дейемона Таргариена, который явно метит на звание главной звезды сериала — и, что важно, ко второму эпизоду обаяние Смита становится сильнее, а его герой — противоречивее, но от того лишь привлекательнее для аудитории.

Стоит отметить, что вторая серия, получившая название "Порочный принц", также явно не является гвоздем сезона и в большей степени сконцентрирована на обозначении первостепенных сторон конфликта, который в будущем получит название "Танец Драконов". Для кого-то эпизод возможно покажется скучноватым или даже филерным (не связанным с основным сюжетом), однако в контексте развития основной сюжетной арки сериала он играет действительно довольно большую роль — как минимум, без спешки знакомит зрителя с основными персонажами, которых с каждой минутой становится все больше и больше.

Очевидно, что авторы "Дома Дракона" только набирают обороты — ближайшие эпизоды, вероятно, обойдутся без эпичных сражений и шокирующих смертей — тем не менее наблюдать за развитием событий действительно интересно, широта вселенной Джорджа Мартина по-прежнему захватывает, а само шоу выглядит достойным конкурентом грядущему "Властелину колец", которому не так уж просто будет отвоевать у него внимание аудитории.