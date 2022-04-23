Донбасс, тинейджеры и голос утки: о чем рассказывает новое украинское кино

За последние десять лет в Украине было снято много фильмов, основной темой которых являлась российско-украинская война. Сейчас эта тема наиболее актуальна, но среди всего многообразия есть также картины и на мирную тематику.
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- 1. "Dixie Land", Роман Бондарчук
- 2. "Стоп-земля", Катерина Горностай
- 3. "Земля голубая будто апельсин", Ирина Цилык
- 4. "Папа - мамин брат", Вадим Ильков
- 5. "Явных признаков нет", Алина Горлова
- 6. "Мои мысли тихие", Антонио Лукич
- 7. "Домой", Нариман Алиев
- 8. "Плохие дороги", Наталья Ворожбит
- 9. "Носорог", Олег Сенцов
- 10. "С завязанными глазами", Тарас Дронь
- 11. "Вулкан", Роман Бондарчук
- 12. "Temerari", Мыкола Ридный
- 13. "Донбасс", Сергей Лозница
- 14. "Клондайк", Марина Эль Горбач
- 15. "Отражение", Валентин Васянович
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