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"Dixie Land", Роман Бондарчук
Донбасс, тинейджеры и голос утки: о чем рассказывает новое украинское кино
Foto: Kadrs no filmas

За последние десять лет в Украине было снято много фильмов, основной темой которых являлась российско-украинская война. Сейчас эта тема наиболее актуальна, но среди всего многообразия есть также картины и на мирную тематику.

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"Dixie Land", Роман Бондарчук
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