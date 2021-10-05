"Драконы сделали нас королями": вышел первый трейлер приквела "Игры престолов"

Студия HBO выпустила первый трейлер сериала "Дом Дракона", события которого происходят за 200 лет до описанных в "Игре престолов". Ролик был опубликован на YouTube.

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Предстоящий многосерийный фильм основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Приквел к оригинальному шоу расскажет о династии Таргариенов на пике ее правления в Вестеросе.

Премьера сериала состоится весной 2022 года на HBO. Точная дата выхода проекта пока не известна.

О начале съемок "Дома дракона" стало известно 27 апреля этого года. Сериал станет одним из шести спин-оффов "Игры престолов".