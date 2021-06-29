Драконы, супергерои и малоизвестный Клуни: 13 самых дорогих сериалов современности

За последние 20 лет индустрия сериалов переживает настоящую эпоху возрождения. Миллионы зрителей по всему миру с нетерпением ждут продолжения масштабных и зрелищных проектов. Не удивительно, что цены на производство с каждым годом только увеличиваются, а искушенный зритель требует все более впечатляющих зрелищ.
Портал DELFI подготовил рейтинг самых дорогих сериалов, от эпического "Рима" Ридли Скотта, до сериалов по вселенной Marvel.
- 1. 10 место — "Рим", $9 млн за эпизод
- 2. 9 место — "Друзья", $10 млн за эпизод
- 3. 8 место — "Скорая помощь", $13 млн за эпизод
- 4. 7 место — "Отжиг", $11-16 млн за эпизод
- 5. 6 место — "Корона", $13-15 млн за эпизод
- 6. 5 место — "Игра престолов", $15 млн за эпизод
- 7. 4 место — "Видеть", $15 млн за эпизод
- 8. 3 место — "Мандалорец", от $15 млн за эпизод
- 9. 2 место — "Братья по оружию" и "Тихий океан", $12,5 млн и $20 млн за эпизод
- 10. 1 место — "Ванда/Вижн", "Сокол и Зимний солдат", "Локи", $25 млн за эпизод