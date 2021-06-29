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10 место — "Рим", $9 млн за эпизод
Драконы, супергерои и малоизвестный Клуни: 13 самых дорогих сериалов современности
Foto: Kadrs no video

За последние 20 лет индустрия сериалов переживает настоящую эпоху возрождения. Миллионы зрителей по всему миру с нетерпением ждут продолжения масштабных и зрелищных проектов. Не удивительно, что цены на производство с каждым годом только увеличиваются, а искушенный зритель требует все более впечатляющих зрелищ.

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Портал DELFI подготовил рейтинг самых дорогих сериалов, от эпического "Рима" Ридли Скотта, до сериалов по вселенной Marvel.

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10 место — "Рим", $9 млн за эпизод

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DELFI Showtime

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