HBO Max выпустил полноценный трейлер долгожданного воссоединения всех главных героев сериала "Друзья" (Friends). Шоу должно было выйти в эфир еще в прошлом году, но было отложено из-за пандемии.

Дэвид Швиммер, который играет Росса, считает что такая задержка сделала воссоединение еще более значимым. "Я думаю, новый эпизод поднимет настроение многим людям", - сказал он. "Мое он совершенно точно поднял", - добавляет Мэтт Леблан, который играет Джоуи. Выпущенный трейлер выглядит многообещающим и раскрывает секреты "Друзей". Рассказываем, почему его стоит посмотреть и что нового мы узнали.

1. Приглашенных звезд удачно и с юмором вписали в сюжет

Будем честными - когда был опубликован чудовищно длинный список звезд первой величины, которые должны появиться в новом эпизоде, многие занервничали.

Не то, чтобы кто-то был против Дэвида Бекхэма, Леди Гаги, Джастина Бибера, Малалы Юсафзай и Синди Кроуфорд. Просто такая концентрация приглашённых звезд могла бы не оставить места для главных героев и осмысленного сценария.

Но продюсеры, похоже, сумели ловко вплести звездных гостей в сюжет.

Один из ярких моментов трейлера - это появление модели Кары Делевинь в ярко-розовом платье подружек невесты Рэйчел из эпизода со свадьбой Барри и Минди. Когда Делевинь оборачивается к зрителям спиной, видно, что задняя часть платья застряла в нижнем белье, как это случилось с Рэйчел в шоу.

Такое внимание к деталям можно только приветствовать. И с нетерпением ждать, кто же появится в новом эпизоде в знаменитом костюме Рождественского броненосца. Будем надеяться, что это будет Джастин Бибер.

2. Главные герои не пытаются скрыть свой возраст

Да, мы тоже шокированы, но у наших друзей из "Друзей" есть морщины и седые волосы. И это нормально - ведь с момента окончания шоу прошло почти два десятилетия.

Предпоследний раз, когда Чендлер и Джоуи полулежали в своих любимых креслах, они выглядели, как два бодрых нью-йоркских соседа по комнате лет двадцати, которые собрались посмотреть "Спасателей Малибу". Теперь Мэтью Перри и Мэтт Леблан выглядят так, как будто они действительно прилегли отдохнуть, поэтому что это именно то, что им (да и всем нам) сейчас нужно.

3. В новом эпизоде - старые хиты от Фиби

Продюсеры не забыли вставить в новый эпизод ностальгические моменты.

В одном из них актеры просматривают старые фрагменты шоу, среди которых есть кадры из эпизода "В котором все всё узнают", где Лиза Кудроу в роли Фиби снова кричит: "Мои глаза! Мои глаза!"

Лиза Кудроу так же снова взяла в руки свою акустическую гитару, чтобы порадовать зрителей своей отвратительной живой музыкой. Вероятно, она исполнит хит Smelly Cat, но я лично надеюсь на исполнение очень недооцененной классики Buffay It Only Takes Two Heart Attacks.

Но, безусловно, самым главным событием стало воссоздание викторины Росса, где мальчики и девочки соревнуются в том, кто знает друг друга лучше.

Какой длины было письмо, которое Рэйчел написала Россу? "Восемнадцать страниц", - кричит Леблан. "На двух сторонах!", - добавляет Дженнифер Энистон.

Не знаю, кто там выиграет, но не откажусь увидеть несколько раундов.

4. Чендлер может плакать

Чендлер был персонажем, который всегда боялся показать свои эмоции. До такой степени, что сценаристы построили вокруг этого целый эпизод.

В нем Моника придумывает разные способы, чтобы заставить Чендлера плакать. Но в реальной жизни актер Мэтью Перри явно не возражает против демонстрации своих чувств.

Мы пока не знаем, что вызвало его слезы, но в трейлере Перри говорит: "Я сейчас заплачу", когда Дженнифер Энистон кладет руку ему на плечо.

И я уверен, что он будет не единственным, кто расплачется. "Где коробка с салфетками?" - спрашивает Энистон и это в какой-то момент отражает состояние каждого зрителя.

5. Герои второго плана возвращаются

Джеймс Майкл Тайлер (Гюнтер), Риз Уизерспун (сестра Рэйчел Джилл), Эллиотт Гулд и Кристина Пиклз (родители Росс и Моники, Джек и Джуди) - все они появятся в новом эпизоде.

А в трейлере мы мельком видим Тома Селлека (бывшего парня Моники Ричарда), а также слышим громкое и выразительное "О, боже!" от Мэгги Уиллер (подруги Чендлера Дженис).

Однако некоторые фанаты были разочарованы тем, что в съемках не принял участие актер Пол Радд (муж Фиби Майк), который фактически стал седьмым участником основного состава в последние два сезона.

6. Росс и Рейчел действительно расставались на время

Так думает даже Дженнифер Энистон.

И когда Джеймс Корден задает этот вопрос всем шестерым актерам, они все, похоже, согласны с тем, что Росс и Рэйчел в какой-то момент перестали быть парой, и технически Росс не сделал ничего плохого, переспав с другой девушкой.

Все, кроме одного.

На вопрос Кордена Мэтт Леблан эмоционально отвечает: "Это хрень", используя лексику, которая недопустима в шоу. Это особенно заметно по реакции Дэвида Швиммера, который смотрит на него с восторгом и шоком.

7. Кортни Кокс было тяжело запоминать реплики своей героини

Как сестра Росса, лучшая подруга Рэйчел и будущая жена Чендлера, Моника всегда была в самом центре шоу. "Ты клей, который нас держит", - даже сказал ей Росс в одном из эпизодов.

Но похоже, что Кортни Кокс изо всех сил пыталась запомнить, что на самом деле должна была говорить Моника в своих сценах.

В одном из моментов трейлера мы видим, как шесть главных героев приходят на съемочною площадку в квартиру Моники и Рэйчел.

Затем Мэтт Леблан отодвигает вазу с фруктами на кухне в сторону и спрашивает: "А у Кортни все еще есть строчки, написанные на столе?"

Премьера долгожданного спецвыпуска состоится уже 27 мая на платформе HBO Max.