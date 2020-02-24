"Друзья" вернутся на экраны в оригинальном актерском составе

Все шесть актеров оригинального состава сериала "Друзья" воссоединятся для съемок специального выпуска, который покажут на стриминговом сервисе HBO Max. По данным источников, гонорары звезд за эпизод, у которого пока нет названия и сценария, могут достичь $4 млн, а его выход запланирован на конец весны.

Спустя несколько месяцев после 25-й годовщины сериала "Друзья" руководство конгломерата WarnerMedia сообщило на своем сайте о решении выпустить специальный выпуск, для съемок которого воссоединятся все шесть главных актеров шоу: Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Мэтт Лебланк.

Выход спецвыпуска запланирован на май, он будет доступен подписчикам HBO Max. Съемки пройдут на студии Warner Bros. в Бербанке, где снималось шоу четверть века назад. По данным источников, звездам сериала заплатят от $3 до $4 млн за съемки.

"Наверное, можно назвать этот выпуск "Тот, в котором они все снова встретились" — Дэвид, Дженнифер, Кортни, Мэтт, Лиза и Мэттью воссоединятся для специального выпуска на HBO Max, который будет выложен вместе с полным архивом "Друзей", — заявил главный контент-редактор HBO Max Кевин Райт.

Сообщается, что специальный выпуск снимет режиссер Бен Уинстон, его спродюсируют Fulwell 73 и Warner Bros. Unscripted & Alternative Television, а сами актеры выступят в качестве исполнительных продюсеров вместе с создателями оригинального проекта Кевином Брайтом, Мартой Кауффман и Дэвидом Крейном.

"Я узнал о "Друзьях", когда шоу было еще на ранних стадиях создания, а потом получил возможность поработать над сериалом спустя много лет, и я получил огромное удовольствие от наблюдения за тем, как он цеплял одно поколение зрителей за другим. Он входит в эпоху, когда друзья и зрители собираются вместе в режиме реального времени, и мы думаем, что это воссоединение сможет передать этот дух, воссоединив старых и новых поклонников", — добавил Райт.

Ранее источники утверждали, что стоимость прав на сериал составила $85 млн, а главным инициатором воссоединения актеров оригинального состава стал председатель WarnerMedia Entertainment Боб Гринблатт, по мнению которого специальный эпизод с участием звезд "Друзей" станет идеальным сопровождением для выпуска сериала на стриминговой платформе.

Сами актеры неоднократно отвечали на вопросы о возможном воссоединении, в частности – Дженнифер Энистон в июне прошлого года говорила, что не исключает возможности съемок в шоу.

"Я бы сделала это. Уверена, что и девочки (Кортни Кокс и Лиза Кудроу), и мальчики (Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер) сделали бы это. Думаю, все может случиться", — заявила она.

Энистон также шутила, что из-за растущего ажиотажа, связанного с юбилеем шоу, она и сама стала подумывать о том, чтобы взяться за съемки. Одним из главных препятствий для подобного проекта она называла скептическое отношение мужской части актерского состава к воссоединению.

"Знаешь, девочки всегда говорят, что хотели бы сделать это снова. Но мальчики почему-то не испытывают такого же энтузиазма на этот счет", — отметила Энистон.

Тем не менее ее коллега по съемочной площадке Лиза Кудроу признавалась, что не до конца понимает, какое впечатление произведет на зрителя возвращение старых героев.

"Я не вижу, как это может сработать. Это было бы весело, однако о чем нам рассказывать? Я много думала — что именно нам всем нравилось в этом шоу? Очевидно, что тогда наши персонажи были молодыми — и были друг для друга семьей. Но теперь у них есть свои собственные семьи. Так на что нам придется смотреть?" — сказала Кудроу в одном из интервью.

Третья актриса оригинального состава Кортни Кокс в свою очередь обращала внимание журналистов на то, что идея продолжения сериала периодически возникала в медиапространстве на протяжении последних лет, однако полноценному появлению проекта всегда не хватало "совсем чуть-чуть".