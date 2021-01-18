Дублеры, штрафы и искусственный интеллект: как снимали знаменитые секс-сцены в кино

В 2019 году не все зрители оценили секс-сцену с участием Ивана Янковского и Кристины Асмус в фильме "Текст". Ходили слухи, что это даже стало причиной развода актрисы и Гарика Харламова, а у самих артистов роман. На днях Янковский слухи опроверг, заявив, что зрителей "качественно развели". Секс без секса в кино научились снимать уже давно.

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Издание "Газета.Ru" предлагает подборку из шести резонансных постельных сцен — что-то произвело настоящую революцию, что-то изменило представление о сексуальности.