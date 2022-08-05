Два часа чистого восторга. На экраны выходит "Быстрее пули" с Брэдом Питтом

В латвийских кинотеатрах стартовал показ "Быстрее пули" (Bullet Train) - "кавайного" боевика от режиссера Дэвида Литчи. И эти два с четвертью часа, за которые скоростной поезд-пуля доезжает из Токио в Киото, – чистый восторг.

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Ледибаг (Брэд Питт) – усталый киллер в панамке и интеллигентных очках - идет по ночному Токио на вокзал. В наушниках он разговаривает со своим куратором Марией (Сандра Буллок), которая дает ему четкие инструкции. Сесть на скоростной поезд "Токио-Киото", забрать чемодан с деньгами, сойти на первой же станции. Это "призовая" легкая работа после череды неудач, выпавших на судьбу Ледибага. Однако поезд оказывается забит всевозможными убийцами и преступниками.

Во-первых, чемодан принадлежит двум профессиональным киллерам – Лимону (Брайан Тайри Генри) и Мандарину (Аарон Тейлор-Джонсон), которых называют "близнецами", хотя один из них белый, второй – афроамериканец. В чемодане – выкуп за сына одного из крупных бизнесменов, которого они и так освободили, поэтому деньги им не понадобились. Во-вторых, первым классом едет старшеклассница в розовом по кличке Принц (Джоуи Кинг). С виду – обычный подросток, но на самом деле она опасная психопатка, столкнувшая с крыши сына японского убийцы Кимуры (Эндрю Кодзи). Теперь ребенок лежит в больнице, а Кимура жаждет мести. В-третьих, на одной из станций в поезд заходит латинос Волк (Бенито А. Мартинес Окасио), который также желает расплатиться за смерть невесты. И это, не считая смертельной змеи, выползшей из клетки, укуса которой достаточно, чтобы из глаз жертвы потекли кровавые слезы. Так или иначе, Ледибаг оказывается в эпицентре мастерских перестрелок, поножовщины и прочей кровавой хореографии, устроенной разномастными пассажирами.

Кстати, об экшне. Постановщиком фильма является Дэвид Литч ("Взрывная блондинка", "Дэдпул"), который пять раз был каскадером-дублером Питта и два раза – Жан-Клода Ван Дамма. Так что "материал" Литч знает в совершенстве. Это тот самый случай, когда режиссерская рука подобна руке Бога. Не случайно Литч приложил усилия к созданию таких самых мощных экшн-драм, как "Ультиматум Борна" и "Джон Уик" (вместе со своим коллегой-каскадером Чадом Стахелски он в 2014 году дебютировал как режиссер, но в титрах при этом не значится).

Кроме того, что "Быстрее пули" это отличный боевик, это еще и суперкомедия, стилистическое решение которой отсылает к фильмам Гая Ричи, когда героев представляют статичными кадрами с их именами. Одна сцена в финале снята буквально с точки зрения бутылки воды. Есть шутка про японский "умный" туалет в исполнении Питта, хотя она и немного в духе 1980-х. Но главное, что удалось Литчу – прописать характеры персонажей, снабдив их малейшими милыми деталями. Лимон, к примеру, фанатеет от "Паровозика Томаса" и классифицирует всех окружающих как героев этого мультфильма, клея им на лоб наклейки. Волк чистит сапоги с золотыми набойками перед каждым очередным делом. А у главы киллеров русского якудзы Белой Смерти (Майкл Шеннон) набиты купола на груди.

Вишенкой на торте является, конечно же, великолепная игра Питта, который использует свой шарм на полную катушку. Главное, чтобы этот прекрасный перфоманс не стал его лебединой песней - Питт в последнее время часто говорит о завершении карьеры. Потому что кажется, что актер только вошел в свой самый золотой период.

Что говорят кинокритики:

"Наглая запутанность - это пункт, имеющий приоритет над реализмом или повествовательной целью. Скоростной поезд пронесет вас вперед через чистое воодушевление и дерзость" (Билге Эбери, New York Magazine)

"Маниакальная энергия сверхскоростного поезда в конце концов иссякает, поскольку это все, на чем работает фильм. Ну и еще Питт. Одно только его обаяние творит чудеса с фильмом, поднимая его как минимум до уровня "смотрибельности" (Джей Койл, Associated Press)

"Быстрее пули" находит идеальный баланс. Питт делает то, что у него получается лучше всего в жанре боевиков, сочетая безошибочную мужественность с остроумным комедийным талантом (благодаря острому сценарию). Те, кто ищет брутальный юмор, похожий на "Большой куш", получат именно это" (Ли Маккой, Drum Dums)