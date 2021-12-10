"Дюна" и супергерои. Названы самые популярные фильмы 2021 года

Названы самые популярные фильмы 2021 года по версии портала Internet Movie Database (IMDb), крупнейшей в мире базы данных о кинематографе. Полный список топ-10 лент уходящего года представлен на официальном сайте.

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Отмечается, что рейтинг в первую очередь был основан на показателях популярности среди зрителей. Таким образом, в нем оказались практически все главные блокбастеры года. В десятку попали сразу пять супергеройских фильмов — три по мультивселенной Marvel, еще два — по комиксам студии DC.

На первом месте списка оказалась новая экранизация фантастической саги Фрэнка Герберта "Дюна" от режиссера Дени Вильнева. Вторую строчку занял "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймса Ганна. Лидирующую тройку замкнул кинокомикс "Вечные", который получил неоднозначный прием со стороны критиков, однако остался одним из главных блокбастеров сезона.

Четвертая позиция в рейтинге IMDb ушла новой экранизации классического файтинга "Мортал Комбат". Пятая строчка досталась проекту от студии DC "Лига справедливости Зака Снайдера", шестое место заняла картина "Годзилла против Конга". Топ-10 уходящего года замкнули "Черная вдова", "Армия Мертвецов", "Круэлла", а также "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Ранее IMDb представил список главных актеров 2021 года. Перечень был составлен на основе количества просмотров страниц тех или иных звезд. Так, рейтинг самых популярных артистов возглавила Элизабет Олсен — это случилось благодаря массовому интересу поклонников к сериалу "ВандаВижн".