"Дюну" выдвинули на "Оскар" в 14 номинациях

Компания Warner Bros. выдвинула фильм Дени Вильнева "Дюна" на кинопремию "Оскар" в 14 категориях. Соответствующее обращение к Американской академии кинематографических искусств и наук было опубликовано на сайте корпорации.

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Речь идет о таких номинациях, как "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая работа оператора", "Лучший монтаж", "Лучший художник-постановщик", "Лучший грим и прически", "Лучший звук", "Лучшие костюмы", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший звук" и "Лучший саундтрек".

22 октября генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма "Дюна" появится продолжение. "Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос", — сказала она. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.