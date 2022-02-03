Джеймс Бонд и королева прессы: названы лидеры латвийского кинопроката в 2021 году
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Несмотря на пандемию и ограничения, местный зритель не утратил интерес к латвийскому кино.

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В январе Национальный киноцентр собрал статистику латвийской киноиндустрии за прошлый год. И хотя по данным кинопоказов за 2021 год видно, что пандемия сильно повлияла на уровень посещаемости, интерес зрителей к латвийским фильмам не уменьшился. По словам представителя Национального киноцентра Латвии Кристине Матисы, в прошлом году в десятку самых посещаемых в кинотеатрах картин вошли две киноленты – сериал "Эмилия. Королева латвийской прессы" и молодежная комедия "Крутышки".

Матиса говорит, что на кинопоказы сильнее всего повлияли условия пандемии и ограничения, поэтому статистика уже второй год подряд снижается. В 2021 году кинотеатры в Латвии были закрыты более семи месяцев, работая только с июня по октябрь и полтора месяца в конце года. Матиса отмечает, что в то же время в Литве и Эстонии в 2021 году кинотеатры были закрыты только на четыре месяца.

В 2021 году общее количество зрителей в Латвии составило 503 442 человека (это на 44% меньше, чем в 2020 году). При этом доля национального кино существенно не уменьшилась — 15,77% в 2021 году и 19,90% в 2020 году. В прошлом году в десятку самых посещаемых фильмов вошли две латвийских киноленты.

Пятое место в списке самых популярных фильмов занимает многосерийная картина "Эмилия. Королева латвийской прессы" (18 276 зрителей), а на седьмом месте — подростковая комедия "Крутышки" (16 077 зрителей). О радикальных изменениях говорит статистика фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", который оказался на первом месте. В прошлом году в кинотеатрах его посмотрели менее 40 000 зрителей, а до пандемии количество зрителей самых популярных фильмов в латвийском прокате регулярно превышало 80 000.

Кроме "Крутышек" и "Эмилии" популярными фильмами в 2021 году стали художественный фильм Даце Пуце "Яма", который был заявлен от Латвии на премию американской киноакадемии "Оскар", эротическая комедия Андрейса Экиса "Табу", летняя комедия Мариса Мартинсонса "Скажи Да!" и фильм Матиса Кажи в жанре вестерн "Дикий восток". В 2021 году пандемия больше всего ударила по показам именно этого фильма, потому что кинотеатры закрылись всего через две недели после его премьеры.

Полная статистика латвийской киноиндустрии будет опубликована в феврале в ежегодном издании Национального киноцентра Facts & Figures, которое традиционно готовится к участию Латвии в Берлинском международном кинофестивале.

Когда смотреть фильмы в кинотеатрах невозможно, зрители пользуются онлайн-площадками, особенно бесплатными. Например, порталом Национального киноцентра — filmas.lv. В 2021 году на портале было проведено 18 специальных мероприятий, в рамках которых было представлено около 190 фильмов. В прошлом году портал посетили 603 919 раз. Сейчас на сайте filmas.lv можно бесплатно посмотреть 323 латвийских фильма на всей территории Латвии, а 19 восстановленных классических фильмов можно увидеть из любой точки мира. В 2021 году фильмы на портале посмотрели 125 850 раз.

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