Джеймс Бонд стал жертвой коронавируса
Foto: Vida Press

Премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложили из-за вспышки смертельного коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter.

25-й фильм бондианы должен был выйти в апреле, однако показ сдвинули на полгода. Лента выйдет на экраны лишь в ноябре. Уточняется, что это первый голливудский проект, сдвинувший дату премьеры из-за китайского вируса.

В декабре в сети появился трейлер новой части франшизы. На видео Бонд в исполнении Дэниела Крэйга сталкивается со своим врагом Сафином, которого играет Рами Малек. Кроме того, он знакомится с Номи — новым агентом 007, роль которой досталась темнокожей актрисе Лашане Линч. Героиня получает кодовый номер Бонда после того, как он уходит в отставку.

Режиссером "Не время умирать" выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом "Настоящий детектив". В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.

В общей сложности в мире новым типом коронавируса заразились свыше 94,2 тысячи человек. Из них 3,2 тысячи скончались, а более 51 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы в 73 странах мира.

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Коронавирус Джеймс Бонд
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
HAMLETS. (NE)STĀSTI MAN PASAKAS Смотреть

ГАМЛЕТ. (НЕ) РАССКАЗЫВАЙ МНЕ СКАЗКИ
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
DENISS MACUJEVS Смотреть

Денис Мацуев
NABUKO Смотреть

НАБУККО

Comment Form