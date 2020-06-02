Джеймс Кэмерон готов начать съемки "Аватара"

Съемочная группа новой части франшизы "Аватар" прибыла в Новую Зеландию в обход приказа о закрытии границ из-за пандемии коронавируса, воспользовавшись специальным разрешением для кинематографистов, чьи проекты могут иметь "значительный вес" для экономики страны. Работа над фильмом начнется после двухнедельного карантина команды режиссера Джеймса Кэмерона.

За неделю до вылета из США, продюсер Джон Ландау, что съемочная команда нового "Аватара", которую ранее эвакуировали из Новой Зеландии, собирается в ближайшем времени вернуться в страну. Работа над фильмом была прекращена в середине марта, после введения властями Новой Зеландии жестких мер, направленных на ограничение распространения коронавируса, включавших в себя закрытие границ.

Сообщается, что для возвращения в Новую Зеландию в условиях закрытых границ команда Кэмерона и Ландау обратилась к положению о специальном исключении для иностранцев, чья деятельность рассматривается как обладающая "значительным экономическим весом". В настоящий момент уже несколько кинопроектов смогли получить субсидии, благодаря съемкам в Новой Зеландии, по схеме, предназначенной для иностранных фильмов и сериалов. Отмечается, что команда "Аватара" может также получить дополнительный финансовый бонус при соблюдении ряда других условий, которые обеспечат приток средств в национальную экономику.

Журналисты также обратили внимание на то, что масштабы съемок, которые предусматривают работу над вторым, третьим и частично четвертым фильмом франшизы, а также информация о большом количестве павильонных съемок говорят о том, что к работе буду привлечены многочисленные студии в Веллингтоне и Окленде.

На фоне снижения количестве случаев заражения в отсутствие вакцины, власти Новой Зеландии разработали список правил, призванный обеспечить возможность съемки фильмов в условиях пандемии коронавируса. Известно, что после этого возобновилась работа над несколькими местными проектами, однако вторая часть "Аватара" станет самым крупным фильмом, который будет создан по нововведенным правилам.

Ранее стало известно о публикации аналогичного перечня рекомендаций том объединением организаций австралийской киноиндустрии. Предполагается, что изложенные в нем положения будут рассматриваться каждой отдельной киностудией как опорные точки при разработке собственного плана действий.

"Наше решение по регулированию последствий коронавируса было беспрецедентным, поставив нас в уникальную позицию — мы можем не только вернуться к производству на местах, но также предоставить безопасные условия и хорошую производственную базу международным компаниям", — заявил председатель союза австралийских продюсеров Мэттью Динер.

В списке рекомендаций оговариваются обязательно дистанцирование, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, строгое соблюдение графика работы, контроль за доставкой необходимых для работы материалов и техники, а также за их стерилизацией между сменами.

Во время съемок также должны будут также регулярно проводится лекции о важности соблюдаемых мер, а на самой съемочной площадке планируется ввести должность для человека, который бы наблюдал за соблюдением правил.