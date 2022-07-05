Пока фанаты ждут выхода долгожданного продолжения "Аватар: Путь воды", режиссер Джеймс Кэмерон в большом интервью для Empire рассказал, что планирует оставить популярную франшизу в качестве режиссера.

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Напомним, что 67-летний Кэмерон выпустил первый "Аватар" в 2009 году: фильм побил американские ($760,5 млн) и мировые ($2,847 млрд) рекорды кассовых сборов, и, хотя изначально была задумана трилогия, успех картины привел к новым планам на четыре продолжения.

Камерон сообщил, что, скорей всего, покинет кресло режиссера: "Аватары" будут снимать другие постановщики. "У меня в разработке есть и другие захватывающие вещи. Я думаю, что со временем — может, после третьего или четвертого фильма — я захочу передать эстафетную палочку другому режиссеру, которому я доверяю, а сам смогу заняться другими интересными для меня вещами", — сказал он.

"Аватар: Путь воды" выйдет в мировой прокат 14 декабря.