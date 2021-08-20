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"Джокер" (2019)
"Джокер", "Бэтмен" и другие кинокомиксы, изменившие мировой кинематограф
Foto: AP/Scanpix/LETA

Кинематограф - это достаточно молодой вид искусства, который постоянно меняется и эволюционирует. Тем не менее, одно из самых заметных изменений произошло буквально у нас на глазах: в мировом кино укрепилась мода на кинокомиксы. О том, какие фильмы изменили мировой кинематограф - в материале "Вести.ру".

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Несомненно, про супергероев кино снимают уже давно, но именно в последние 10 лет случился расцвет этого жанра. Киновселенная супергероев Marvel очень успешна и регулярно радует зрителей блокбастерами про Мстителей. Компания Disney зарабатывает десятки миллиардов долларов адаптируя комиксы для большого экрана, а результаты ее труда зачастую претендуют на престижные в кино награды. Конечно, пока речь идет лишь о технических номинациях вроде лучших спецэффектов, звука или музыки, но очевидно, что жанр кинокомиксов в мировом кинематографе укрепился надолго.

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"Джокер" (2019)

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Disney Marvel Роберт Дауни-младший Хью Джекман
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