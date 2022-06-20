Американская сеть HBO приступила к работе над сиквелом "Игры престолов", который расскажет о событиях, происходящих после основного сюжета сериала, пишет The Hollywood Reporter.

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По информации издания, к роли Джона Сноу, так полюбившейся фанатам, сможет вернуться британский актер Кит Харингтон. Он станет одним из центральных персонажей сиквела. Напомним, что в конце основного сериала Сноу узнает свое настоящее имя и происхождение, но изгоняется из Вестероса и в финальной сцене уходит за стену.

За роль Джона Сноу Харингтон был дважды номинирован на премию "Эмми" в номинациях "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" и "Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале".

21 августа этого года стартует сериал "Дом дракона". Действие этого сериала, основанного на романе Джорджа Мартина "Пламя и кровь", происходит за 300 лет до событий "Игры престолов". На этот раз зрители увидят историю дома Таргариенов.

В главных ролях заняты Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Фабьен Франкель. Рис Иванс, Стив Туссен, Ева Бест и Соноя Мидзуно.

Интересно, что "Дом Дракона" выйдет незадолго до премьеры другого ожидаемого масштабного проекта - "Властелин колец: Кольца власти" от Amazon стартует 2 сентября на Prime Video.