Еда, любовь и саспенс: 6 новых фильмов и сериалов о кухне и кулинарии

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В Голливуде появился новый неожиданный тренд — кино об искусстве приготовления пищи. Последние пару лет оно медленно, но верно захватывает большие и малые экраны, радуя зрительные, а заодно и вкусовые рецепторы киноманов по всему миру.
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И правда, любовь к еде — это то немногое, что объединяет всех нас. Вероятно, именно по этой причине кино о кулинарии довольно быстро стало таким популярным. Вот шесть фильмов и сериалов на заданную тему, которые стоит увидеть.
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