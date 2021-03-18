Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Эксперты журнала NME назвали актера Кристиана Бэйла лучшим исполнителем роли Бэтмена в экранизациях комиксов о супергерое.

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Бэйл играл человека — летучую мышь в трилогии Кристофера Нолана о "Темном рыцаре". На второй строчке расположился Адам Вест, воплотивший образ супергероя телесериале "Бэтмен" (1966-1968) и полнометражном одноименном фильме 1966 года.

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На третьем месте — Бен Аффлек, сыгравший Бэтмена в картинах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016), "Отряд самоубийц" (2016), "Лига справедливости" (2017) и "Лига справедливости Зака Снайдера" (2021).

Эксперты назвали Кристиана Бэйла лучшим Бэтменом
Foto: Publicitātes foto

Кроме того, в список лучших Бэтменов попали Вэл Килмер ("Бэтмен навсегда"), Майкл Китон ("Бэтмен", "Бэтмен возвращается"), Джордж Клуни ("Бэтмен и Робин").

Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

На последней строчке в десятке игравших персонажа исполнителей расположился Давид Мазуз. Он появился в роли молодого Брюса Уэйна в небольшом эпиходе в сериале Netflix "Готэм".

Ранее сообщалось, что Мэтт Ривз закончил съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном.

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