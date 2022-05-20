"Елки" остались без Урганта и Светлакова

Традиционный новогодний фильм франшизы "Елки" остался без Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Об участии главных героев в исполнении популярных артистов в новом проекте ничего не известно, пишет "КП".

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"На тарелке с именами всех членов съемочной группы и актерского состава, которую традиционно разбивают на старте съемок, их фамилий тоже нет", — отмечает издание.

Как сообщают российские СМИ, зрители смогут увидеть новую, девятую часть фильма "Елки" в декабре этого года. Создатели комедии не раскрывают полностью сюжет и актерский состав, но известно, что картина будет состоять из четырех новелл. Две из них называются "Федя и Люся" и "Деревня".

На сегодня известно, что в актерский ансамбль фильма вошли Евгений Кулик и Виктория Агалакова, исполнившие роли Феди и Люси в восьмой части; Федор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр.