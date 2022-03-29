Фрагмент трансляции церемонии вручения "Оскара" с пощечиной, которую Уилл Смит дал комику Крису Року за шутку о жене, стал рекордсменом.

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За первые сутки после публикации ролик набрал 50 миллионов просмотров, сейчас - уже больше 70 миллионов. Это новый рекорд. Предыдущий принадлежал публикации видеоблогера MrBeast, набравшей в ноябре прошлого года 43 миллиона за сутки.

Также сообщалось, что после инцидента число зрителей прямой трансляции "Оскара" резко увеличилось почти вдвое — с 9,6 до 17,4 миллионов.

Напомним, во время церемонии Смит вышел на сцену и дал пощечину Крису Року, пошутившему об "очень короткой прическе" супруги актера Джады Пинкетт-Смит, которая страдает аутоиммунным заболеванием, из-за чего у нее выпадают волосы.

Позднее, получая свою награду, Смит принес извинения.

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