Еще одна "Пила" и смертоносный Хэллоуин: самые ожидаемые хорроры 2021 года

Канал "Настоящее страшное телевидение" составил список самых ожидаемых фильмов ужасов 2021 года.

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В него вошли 12 картин, которые понравятся любителям пощекотать себе нервы во время просмотра. Среди представителей жанра в подборке есть как ленты, которые будут идти в кино, так и фильмы, которые выйдут на стриминговых сервисах.

"Поворот не туда: Наследие" (Wrong Turn 7: The Foundation)



Седьмой фильм франшизы "Поворот не туда" расскажет историю очередного противостояния людей — в этот раз отправившихся на отдых друзей — и мутантов-каннибалов. Эта картина должна перезапустить хоррор-киносериал, которому уже 15 лет. Жестокие маньяки перестанут быть просто голодными чудовищами, которыми движут инстинкты: у них появится особая мотивация.

"Пила: Спираль" (Spiral: From the Book of Saw)



Перезагрузка франшизы "Пила" должна случиться в 2021 году. Первую скрипку играет комик Крис Рок. Он придумал историю, на базе которой написали сценарий, взял на себя обязанности продюсера, а также исполнил одну из главных ролей. В кадре ему помогают Сэмюэль Л. Джексон и Макс Мингелла. Вместе они будут расследовать серию жестоких убийств своих коллег-полицейских. "Пила: Спираль" станет девятым фильмом легендарного киносериала, мировые сборы которого составляют почти миллиард долларов.

"Заклятие 3: По воле дьявола" (The Conjuring: The Devil Made Me Do It)



Само название новой части "Заклятия" намекает, чьи приказы будет исполнять преступник. Уже известно, что в основу сценария легла реальная история — процесс над Арне Шайенном Джонсоном, который утверждал, что на убийство его толкнул дьявол. По сюжету расследование будут проводить Лоррейн и Эд Уоррены — американские демонологи, охотники за призраками, знаменитые исследователи паранормальных явлений. Их роли вновь сыграют Вера Фармига и Патрик Уилсон.

"Старое" (Old)





Foto: Publicitātes foto

На 2021 год запланирована премьера мистического триллера М. Найта Шьямалана "Старое". В основе фильма — графический роман "Замок из песка" Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. Отправной точкой сюжета станет обнаружение тела неизвестного на пляже.

"Кэндимен" (Candyman)



Ожидается и возвращение на экраны Кэндимена. Франшиза о чикагском маньяке, который орудует железным крюком, была отснята в 1990-е. Первый фильм вышел в 1992 году, и тот, что выходит этим летом, — его ремейк. За возрождение легенды отвечают Ниа ДаКоста, которой доверили режиссуру второй части "Капитана Марвел", а также Джордан Пил, обладатель "Оскара" за сценарий своего же фильма "Прочь", и Уин Розенфельд, продюсировавший "Черного клановца" Спайка Ли и "Сумеречную зону".

"Тихое место 2" (A Quiet Place: Part II)



В этом году зрители вернутся в… тихое место. Героиня Эмили Блант с детьми продолжит бороться за выживание в полной тишине: монстров, способных с легкостью убить человека, может привлечь даже скрип половицы. Первый фильм имел невероятный кассовый успех — его мировые сборы достигли 340 миллионов долларов, а бюджет составил только 17 миллионов. В сиквеле, вероятно, уже не будет Джона Красински в кадре. Его заменит звезда сериала "Острые козырьки" Киллиан Мерфи.

"Злое" (Malignant)





Foto: Publicitātes foto

Создатель франшиз "Астрал" и "Проклятие" Джеймс Ван выпустит "Злое". Главный герой его нового фильма болен раком, но неожиданно опухоль дает ему сверхспособности. Оригинальную историю придумали Джеймс Ван вместе с супругой, продюсером Ингрид Бису.

"Хэллоуин убивает" (Halloween Kills)



Майк Майерс возвращается на экраны в этом году. Его целью опять станет несчастная Лори Строуд, роль которой исполняет Джейми Ли Кертис. Ник Кастл, который играл злодея в оригинальном фильме 1978 года, появится в нескольких эпизодах, что, конечно, должно обрадовать фанатов франшизы.

"Оленьи рога" (Antlers)



Новый фильм от продюсера Гильермо дель Торо расскажет о зловещем существе, которое нашло себе пристанище в старом доме. Спасать всех от зла будут учительница и местный шериф. Их играют обладательница "Золотого глобуса" Кэри Рассел и звезда "Фарго" Джесси Племонс.

"Прошлой ночью в Сохо" (Last Night in Soho)





Foto: Kadrs no filmas

Фильмы Эдгара Райта всегда ждут, и "Прошлой ночью в Сохо" — не исключение. Вдобавок главную роль исполняет Аня Тейлор-Джой — шахматистка Хармон из сериала "Ход королевы", ставшего хитом на Netflix. Действие развернется в манящем своей дорогой недвижимостью, яркими витринами и шумными ресторанами районе Лондона. Главная героиня Милая Сэнди загадочным образом окажется в 1960-х годах прошлого века, где встретит любимую певицу. Путешествие во времени обернётся жуткими последствиями, которые просто невозможно было себе представить вначале.

"Армия мертвецов" (Army of the Dead)





Foto: Kadrs no filmas

Зак Снайдер представит фильм о зомби-апокалипсисе. Кого-то может удивить обращение режиссера, который долгие годы посвятил комикс-вселенной DC, к этому жанру, но только не тех, кто помнит, что Снайдер дебютировал в большом кино с ремейком "Рассвета мертвецов" Джорджа Ромеро. В новом фильме всё будет происходить в Лас-Вегасе. Воспользовавшись нашествием ходячих мертвецов, банда опытных воров постарается провернуть грандиозное ограбление. Проект был в разработке с конца 2000-х, но из-за финансового кризиса его заморозили. В итоге крупную сумму (от 70 до 90 млн долларов) в него вложил Netflix.

"В твоем доме кто-то есть" (There's Someone Inside Your House)



"В твоем доме кто-то есть" — это адаптация книги Стефани Перкинс, по сюжету которой маньяк убивает старшеклассников в провинциальном американском городке. Прежде чем убить, он раскрывает секреты каждой жертвы. Группа аутсайдеров из школы может его остановить, если, конечно, их страшные тайны не станут известны. За постановку слэшера отвечает Патрик Брайс, режиссер хоррор-франшизы "Ублюдок".

