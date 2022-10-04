Ешь богатых. На экраны вышел каннский лауреат "Треугольник печали"

Абсурдная жизнь элиты попала под прицел иронического взгляда Рубена Эстлунда в фильме "Треугольник печали", получившем главный приз Каннского кинофестиваля в этом году. С прошлого четверга фильм - в латвийском прокате.

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Рубен Эстлунд работает в жанре сатиры уже не в первый раз: его предыдущий фильм "Квадрат", который также получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах в 2017 году, касался темы современного искусства и социального неравенства. До этого был "Форс-мажор" - на тему гендера. Новый же фильм исследует мир суперобеспеченных и влиятельных людей в сфере моды.

"Можете ли вы смягчить свой треугольник печали?" — спрашивает у модели директор по кастингу Карл (Харрис Дикинсон) в первой сцене фильма. "Треугольник печали" - область у основания носа и между бровями, где особенно проявляются морщины, когда человек постоянно хмурится (и интересно, что на "треугольник печали" есть спрос в мире моды: в то время как основные линии модной одежды продаются со счастливым выражением лица у моделей, высококлассные бренды продают свой товар, используя самодовольную и пафосную серьезность).

Foto: Kadrs no filmas

В последующей сцене у Карла и его подруги Яи (Чарлби Дин) происходит затяжной спор из-за чека в ресторане; сцена при этом выглядит так, как будто полностью взята из сериала "Умерь свой энтузиазм". Яя, наконец, неожиданно решает вопрос настоящим откровением, но это последний раз, когда в фильме появляется честная искренность.

Основная часть сюжета разворачивается на борту роскошной яхты, на которой Карл и Яя выиграли бесплатную поездку благодаря своему статусу в Instagram. На этой яхте они являют собой мир красоты в море гротескного богатства, среди представителей которого есть даже торговцы оружием. При этом постоянно пьяного капитана яхты играет Вуди Харрельсон. Его герой настолько оторван от реальности, что цитирует Карла Маркса, пока команда во главе с измученной Паулой (Вики Берлин) старательно удовлетворяет тщеславные прихоти своих гостей. Например, одна пожилая гостья постоянно жалуется на грязные паруса, и сотрудники неоднократно уверяют ее, что позаботятся об этом, пока наконец капитан не сообщает, что это моторная яхта, и парусов нет. Особенно запоминающейся и интроверсивной сценой фильма является катастрофический обед капитана. Чувствительные зрители могут закрыть глаза и уши примерно на пятнадцать минут - настолько это мучительно, если вы не сторонник туалетного юмора.

Foto: Kadrs no filmas

В "Квадрате" Эстлунд незабываемо запечатлел мир актуального искусства, в котором главное произведение было просто контуром квадрата, нарисованным на асфальте. В "Треугольнике печали" он продолжает вовсю иронизировать с долей наблюдательного юмора, как у Джерри Сайнфелда или Ларри Дэвида. Сцены из современной жизни остры и провокационны.

Только вот заключительному акту не хватает этой наблюдательности двух предыдущих частей. Поскольку персонажи оказываются на необитаемом острове и их роли меняются местами, они должны приспособиться к новому социальному порядку. Миниатюрная уборщица Эбигейл (Долли Де Леон), вооруженная базовыми навыками выживания, такими как рыбалка и разведение огня, внезапно оказывается на переднем крае сюжета после того, как была невидима. Сцены на необитаемом острове кажутся слишком навязчивыми по сравнению с более тонким повествованием остальной части фильма и преподносят мало сюрпризов; финальная шутка тоже кажется немного предсказуемой. Но все равно смазанный финал не может испортить впечатление от всего фильма, который можно назвать самой смешной картиной года.

Сила Эстлунда как талантливого режиссера, вероятно, заключается в том, чтобы соорудить из большого количества актеров уморительный ансамбль, который работает на всех уровнях - и передний, и задний планы одинаково интересны. Также удачно выбрана основная локация: яхта может быть огромной и роскошной, но она же вызывает клаустрофобию из-за узких коридоров и невидимых глазу пассажиров мест.

Foto: Kadrs no filmas

Харрис Дикинсон доказывает, что он более молодая версия Райана Гослинга – актер может играть тонко и стоически ("Сувенир: Часть II"), но и демонстрирует, что чрезвычайно искусен в комедиях. В то время как Харрельсон отлично справляется с ролью капитана, южноафриканская актриса и модель Дин затмевает всех как персонаж, который слишком хорошо знает мир, в котором живет, но делает все возможное, чтобы извлечь из него выгоду для себя. К сожалению, актриса скончалась в августе в возрасте 29 лет, всего через несколько месяцев после премьеры фильма "Треугольник печали" в Каннах.

Социальный комментарий "Ешь богатых" становится все более популярными. Хорошо, что критика капитализма и социального неравенства применяется и в кинематографе, получая за это призы. Популярность корейских фильмов и сериалов - "Паразиты" и "Игра в кальмара" - возможно, подстегнула и европейских авторов заняться этой темой.

Что говорят критики?

Нет никаких сомнений в остроте взгляда Эстлунда — движение камеры и операторская работа покрывают вас веселящим газом — и все же вы никогда не уверены, что еще хочет сказать Эстлунд, кроме того, что богатые плохи. (Роберт Дэниелс, RogerEbert.com)

Дерзко, провокационно и чертовски смешно. Заставить зрителей смеяться, заставляя их думать и чувствовать, — непростая задача, но Рубен Остлунд справляется с ней с честью. Долли Де Леон демонстрирует прорывное выступление. (Ави Оффер, NYC Movie Guru)

Это блестящее, ужасно смешное исследование эго, материализма, социальной иерархии и условностей. Это почти идеальная сатирическая работа с фантастическим актерским ансамблем, который переворачивает столы высшего общества. (Сара Клементс, Pay or Wait)

Легко понять, почему каннское жюри в этом году было так поражено тем, чего [Эстлунд] достигает здесь, хотя я надеюсь, что его следующая работа будет более напряженной и дисциплинированной. (Томас, Трассоу, The Lonely Film Critic)