"Естественная история разрушения" - новый фильм Сергея Лозницы, показанный на Каннском кинофестивале. Это монтажный документальный фильм, созданный под вдохновением от одноименной книги Винфрида Георга Зебальда, в одном из эссе которой рассказывалось о планомерной бомбежке странами-союзниками немецких городов. Фильм задумывался давно, но был закончен только с началом новой ужасной войны, которую ведет Россия на территории Украины.

В интервью Delfi режиссер рассказал о процессе создания фильма, военной тематике и своем отношении к тенденции отмены русской культуры.

Сейчас российскими военными совершаются преступления против гражданских мужчин, женщин и детей. Как дети, пережившие Бучу и Мариуполь, могут потом учить в школе Пушкина, который представляет собой квинтэссенцию русской культуры?

А причем здесь Пушкин? Ну, погодите, преступление совершил какой-то дикарь. Это же не Пушкин пришел и всех изнасиловал в Буче. Ну, это же смешно. О чем мы говорим?

Когда в советское время была война с Германией, сотни тысяч этнических немцев жили на территории Советского Союза, в том числе и в Украине. К примеру, в Винницкой области были немецкие поселения. И они, эти немцы, мгновенно стали врагами. Они были советскими гражданами, но по своему этническому происхождению, были немцами. Их депортировали и относились к ним ужасно, ненавидели и преследовали. Хотя никакой вины за ними не было, никаких преступлений они не совершали и к гитлеровской армии не имели никакого отношения.

Тем более, если речь идет о культуре. Как это связано? Я этого не понимаю. Если кто-то утверждает, что русская культура породила варваров, на мой взгляд, это утверждение абсурдно.

Культура не может порождать варварство. Цель культуры – прямо противоположна, культура - то, что противостоит хаосу… Это все типы наших отношений между собой, отношения к жизни, и все практики, которые у нас есть. Мы вот с вами сейчас беседуем - сидим не на полу, а на стульях; между нами столик с букетом цветов. Мы находимся в определенной среде, и мы ведем себя определенным образом. Все это – элементы бытовой культуры. Вы это не можете достать из себя, заблокировать или выбросить, вы это впитали с детства. Как пожимать руку, например, или как здороваться с человеком, вставать, когда кто-то старше вас входит в комнату, открывать двери, пропуская женщину вперед.

Это все культура. Вы не можете отказаться от всего этого, потому что это вписано в ваши рефлексы. Приблизительно 30% граждан Украины считают русский язык своим родным языком. Это не делает их ни "россиянами", ни "путинистами". Они – полноправные граждане Украины, имеющие право на защиту своей культуры и своей идентичности.