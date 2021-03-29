Европейская киноакадемия приглашает зрителей посмотреть и выбрать лучший фильм
Foto: Kadrs no filmas

В этом году Европейская киноакадемия учредила новый приз в рамках ежегодной премии лучших фильмов европейских стран - приз зрительских симпатий LUX Audience Award. Все три номинированные ленты можно увидеть бесплатно с 29 марта по 11 апреля.

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На приз номинированы три фильма: "Еще по одной" датчанина Томаса Винтерберга, документальный "Коллектив" румынского режиссера Александра Нанэу и "Тело Христово" польского режиссера Яна Комасы.

Из-за ограничений, связанных с авторским правом, увидеть ленты смогут 500 жителей Латвии. Для просмотра необходимо зарегистрироваться на платформе Festivalscope. После выбора фильма он будет доступен в течение 5 дней, а уже начатый просмотр можно продолжить в течение 30 часов. Все ленты демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на европейских языках по выбору.

LUX Audience Award будет вручаться вместо приза, обладателя которого раньше выбирали депутаты Европарламента. Теперь также будет учитываться и мнение зрителей.

Голосование проходит до 23 мая. Награждение победителя состоится 9 июня.

Фильмы-номинанты:

"Еще по одной" (Druk)

Четверо учителей в кризисе среднего возраста решают проверить научную теорию о том, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови, а чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Друзья договариваются наблюдать, как возлияния скажутся на их работе и личной жизни, и устанавливают правила: не пить вечером и по выходным.

"Тело Христово" (Boze Cialo)

20-летний Даниэль, переживший в заключении духовное перерождение, мечтает посвятить себя служению богу, однако судимость за плечами этому препятствует. Воспользовавшись случаем, он выдает себя за выпускника семинарии и занимает место заболевшего пастора в приходе небольшого провинциального городка. Зачастую импровизируя и замещая недостаток знаний в литургии искренностью и неподдельной страстью, он невольно становится центром притяжения и умиротворения для местной паствы, расколотой и разобщенной вследствие недавней трагедии. Но ни одно доброе дело не остается безнаказанным.

"Коллектив" (Colectiv)

Документальная лента рассказывает о трагическом пожаре в музыкальном клубе Colectiv в Бухаресте, который произошел в 30 октября 2015 года. Общее число погибших составило 64 человека, пострадали еще 186. После трагедии в Румынии начались массовые акции протеста, которые привели к отставке правительства. Журналистское расследование выявило массовые случаи коррупции в государственных организациях - в итоге владельцы клуба и чиновники, которые выдали им разрешение на работу, вопреки грубым нарушениям противопожарной безопасности, были арестованы.

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