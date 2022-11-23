"Евровидение" меняет правила голосования. Теперь в полуфиналах будут голосовать зрители, а не жюри

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" объявили о существенных изменениях в процедуре голосования за победителя, которые вводятся со следующего года. Отныне полуфиналы будет судить не жюри, состоящее из профессионалов шоу-бизнеса, а сами зрители. При этом впервые к голосованию будут допущены и те страны, представители которых в конкурсе не участвуют.

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Как заявил Европейский вещательный союз (ЕВС), отвечающий за организацию этого конкурса, решение о смене формата голосования было принято после того, как вскрылись нарушения на последнем "Евровидении" в итальянском Турине.

В результате голоса, отданные членами жюри от имени Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино, были аннулированы и заменены средней оценкой, выведенной по результатам голосования других стран.

Победителем "Евровидения" 2022 года стала группа из Украины Kalush Orchestra, а второе место получил британец Сэм Райдер. Из-за российского вторжения Украина принять следующий конкурс не сможет, поэтому было принято решение провести его в Ливерпуле.

В чем суть скандала на Евровидении-2022?

Как объявил Европейский вещательный союз, жюри сразу шести стран были отстранены от голосования после того, как независимые эксперты ЕВС уличили эти жюри в "необычном характере голосования" после второго полуфинала. О том, какие именно нарушения имели место, при этом не уточнялось.

В результате оценки жюри Азербайджана, Грузии, Румынии, Польши, Черногории и Сан-Марино не были учтены при подсчете голосов в финальной части конкурса.

"ЕВС крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе "Евровидение" и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты и/или исход голосования", говорилось в заявлении Союза.

В свою очередь делегации Румынии, Азербайджана и Грузии сами обвинили организаторов песенного конкурса в подмене оценок.

Представители Азербайджана и Грузии утверждали, что отдали высший балл Украине, а организаторы конкурса поставили по 12 баллов от Тбилиси и Баку Великобритании, а Украине - по шесть баллов. Румынская делегация заявила, что поставила высший балл Молдове, но организаторы отдали 12 баллов Украине, а Молдова не получила ни одного балла от Румынии.

А судьи кто?

Профессиональные жюри, в состав которых входили музыканты и видные представители музыкальной индустрии, существовали по крайней мере со второго конкурса Евровидения, который проводился в 1957 году. (Никто сейчас не может сказать наверняка, какой именно была система голосования на самом первом конкурсе, это держится в тайне).

В течение первых 20 лет существования "Евровидения" зрительское голосование в ходе конкурса не проводилось, решение принималось только членами профессионального жюри. Менялось лишь число членов жюри от каждой страны и количество баллов, которое они выставляли конкурсантам.

В 1975 году была введена 12-балльная система оценок выступления участников, которая применяется до сих пор. Члены жюри от той или иной страны выставляли по 12 баллов лучшему, по их мнению, исполнителю, 10 баллов - за второе место, 8 - за третье и т.д. За представителя своей страны голосовать запрещалось.

Зрительское голосование было впервые проведено в 1998 году, и до 2000 года именно по его результатам определялся победитель "Евровидения". Жюри вмешивалось лишь в спорных случаях, когда за одного и того же певца было подано одинаковое количество голосов.

С 2001 года правила вновь начинают меняться, и роль членов жюри в конкурсе становится более активной. С 2009 года результаты голосования жюри и телезрителей стали подсчитываться в пропорции 50:50 - и объявлялись параллельно в ходе прямой трансляции.

С 2016-го итоги голосования жюри и зрителей подсчитывались отдельно. Во время трансляции сначала объявлялся результат голосования жюри, а потом ведущие оглашали заранее подсчитанные итоги зрительского голосования, начиная со страны, которая получила наименьшее количество баллов, и заканчивая страной с наивысшим количеством баллов. И если до этого победителя "Евровидения" можно было определить заранее, когда лидера по расчету уже никто не смог обогнать, то при новой системе интрига стала держаться до самого конца.

В чем суть нововведений?

Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

До недавних пор оценка, выставляемая жюри, приплюсовывалась к зрительской оценке - и таким образом определялся победитель. Этот принцип, как следует из заявления EBС, сохранится и впредь, но только для финала, а вот в полуфинале отбор будут делать сами зрители.

При этом, как подчеркнул супервайзер "Евровидения" Мартин Эстердаль, участие в голосовании стран, не представленных на конкурсе собственными исполнителями, призвано подчеркнуть глобальное значение "Евровидения". "Все, кто смотрит это шоу, где бы в мире они ни жили, смогут теперь отдать голоса за свои любимые песни", - отметил Эстердаль.

Голоса "со всего остального мира", отданные в ходе онлайн-голосования, будут конвертированы в баллы, имеющие такую же силу, как и баллы стран-участниц в полуфиналах и финале.

Результаты голосования жюри порой разительно отличаются от результатов зрительского голосования. К примеру, в финале этого года Украина получила 439 баллов в счет зрительских голосов и одержала таким образом убедительную победу, в то время как члены национальных жюри отдали ей лишь 192 балла, оставив на четвертом месте.

А вот Сэм Райдер, наоборот, стал любимчиком "профессионалов", которые наградили его аж 283 баллами, но по итогам зрительского голосования он был только пятым.

В следующем конкурсе "Евровидение-2023", который состоится в Ливерпуле, примут участие в общей сложности 37 стран. Зрители из стран-участниц "Евровидения" могут голосовать по телефону, с помощью SMS или через специальные приложения. Остальные зрители смогут голосовать на сайте конкурса с помощью кредитных карточек.

В финал "Евровидения" попадут по десять стран из двух полуфиналов, после чего к ним присоединятся конкурсанты из Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, а также Украины, победившей на конкурсе в 2022 году.

Из-за высоких расходов сразу две балканских страны - Черногория и Северная Македония - объявили, что в конкурсе будущего года участвовать не смогут.

Не будет на конкурсе и России, которую отстранили от участия из-за развязанной войны в Украине, и этот запрет продолжит действовать в следующем году.