Фанаты франшизы о Бэтмене, критиковавшие выбор звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона на главную роль в новом фильме, изменили свое мнение после выхода на YouTube трейлера картины.

Они извинились перед актером в Twitter:

"Хочу извиниться перед Мэттом Ривзом (режиссер картины) и Робертом Паттинсоном. Я долгое время ненавидел их фильм по ряду причин. Но, черт подери, трейлер просто невероятный"

I’d like to take this opportunity to apologize to Matt reeves & Robert Pattinson. I hated on this film for a long time for few reasons. But holy shit the trailer was amazing, especially given that it's still in production. I'm sure, the movie will turn out awesome.#TheBatman pic.twitter.com/8jB46HjuGE — Koushik Chowdhury🇮🇳 (@failed_try) August 24, 2020

"Буду честен. Мы все должны извиниться перед Робертом Паттинсоном"

Ima be honest. We all owe Robert Pattinson. An apology.... #TheBatman pic.twitter.com/yU8LhvFkDx — Chris V (@Chrisvmiami) August 23, 2020

В то же время поклонники актера, увидевшие трейлер, признались, что неожиданно заинтересовались "Бэтменом". Интернет-пользователи также напомнили, что критики Паттинсона утверждали, что тот слишком худой для роли, в то время как артист якобы оказался вторым самым крупным Бэтменом в кино.

Talking to some friends from Ironhead studios, who made Affleck’s suits for BvS, although everyone is saying “RoBErT PaTTinSoN SkiNnY”, he is actually the 2nd biggest live action batman, without the suit he is about 6’2 175+ lbs, with, im guessing at least 6,7’ 200lbs #thebatman pic.twitter.com/k8bKhe7pSR — matttaangi (@MathewMatangi) August 24, 2020

Премьера фильма запланирована на 2021 год.