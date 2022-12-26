Фэнтези про викингов, новый "Аватар" и возвращение Спилберга: 10 главных фильмов 2022 года

Конец декабря — идеальное время, чтобы подвести итоги — не только в жизни, но и в кино. В непростом 2022-м нас суд зрителей вышло сразу несколько громких проектов от больших голливудских мастеров, в том числе новый "Аватар" Джеймса Кэмерона, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Род мужской" Алекса Гарленда и многое другое. Радовали и фильмы от совсем еще начинающих — инди-режиссеров — среди которых эпичное фэнтези "Варяг" Роберта Эггерса, медитативная драма "Солнце мое" Шарлотты Уэллс и "Все везде и сразу" от дуэта Дэниелов.

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Рассказываем о самых любопытных киноновинках уходящего года.

Варяг

Эпохальная скандинавская сага от Роберта Эггерса, одного из самых перспективных голливудских хоррор-мэйкеров, рассказывает историю принца Амлета (Александр Скарсгард), который вершит кровавую месть во имя погибшего отца и королевства, которое самым варварским путем было у него украдено. "Варяг" способен поразить головокружительными спецэффектами, уморить бесконечным трехчасовым хронометражем и испугать по-настоящему реалистичным побоищем в деревне, снятым в один дубль. Несмотря на достаточно прохладный приём критиков, "Варяг" по праву считается одним из "скрытых бриллиантов" 2022-го года и совершенно точно заслуживает внимания.

Солнце мое



"Солнце мое" шотландского режиссера Шарлотты Уэллс можно назвать самым впечатляющим кинодебютом уходящего года. Медитативная, едва ощутимая драма, снятая в копродукции с культовой американской студией А24, фокусируется на взаимоотношениях отца (Пол Мескал) и его маленькой дочери (Фрэнки Корио), которые отправляются на совместный летний отдых. "Солнце мое" — фильм без динамики и как такового сюжета, состоящий из одних лишь вспышек эмоций и абстрактных моментов, которые в свою очередь формируют два сильных, но очень разных образа дистанцированного родителя и травмированного ребенка.

Род мужской

Библейское откровение Алекса Гарленда, широко известного по фантастическим драмам "Аннигиляция" и "Из машины", уже заработало репутацию самой скандальной картины 2022-го. Действие "Рода мужского" фокусируется на овдовевшей Харпер (Джесси Бакли), которая отправляется в маленькую британскую деревушку, чтобы немного набраться сил и восстановиться после смерти мужа. По мере развития событий главную героиню начинают преследовать мужчины с пугающе одинаковыми лицами, которые волей неволей напоминают ей покойного супруга-абьюзера. В "Роде мужском" можно увидеть элементы и радикального феминизма, и архетипичность созависимой связи агрессора и жертвы, и множественные отсылки к Священному писанию. Гарленд снял настоящий фильм-головоломку — его можно любить и ненавидеть — но уровень сложности "Рода мужского" во многом определяет сам зритель.

Все везде и сразу

Еще одна многочасовая картина, от которой, впрочем, довольно сложно оторваться. Главная героиня "Все везде и сразу" — пожилая китаянка Ивлин (Мишель Йео), полностью разочарованная в жизни. Волею судьбы Ивлин получает возможность побывать в альтернативных реальностях, которые раскрывают перед ней самые разнообразные перспективы и возможности. Например, в одном мире героиня превращается в настоящую голливудскую звезду, а в другом — становится обычным камнем на горе. Наверное, самый важный посыл Дэниелов (Daniels - так режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт называют себя сами) заключается в том, чтобы любить жизнь стоит здесь и сейчас, какой бы глупой и предсказуемой она не была, ведь даже в самых идеальных параллельных вселенных слишком сложно почувствовать себя на своем месте. И этот месседж как никогда актуален.

После Янга

Фантастическая драма Когонады, вышедшая еще в начале марта, так и осталась тихим шедевром 2022-го года, который был обласкан критиками, но прошел мимо массового проката и сезона наград. Сюжет картины разворачивается в недалеком будущем, когда у каждой приличной семьи имеется собственный домашний клон. Главный герой в исполнении Колина Фаррелла решает разобрать своего сломавшегося андроида, но в процессе выясняет, что тот каким-то чудом успел обзавестись душой и даже научиться любить. Как вы уже поняли, "После Янга" — фильм максимально трогательный, способный вызвать у зрителей целый калейдоскоп самых разных эмоций: от смеха и улыбки до слез и сердечной тоски.

Банши Инишерина

Оскароносный Мартин Макдона вернулся в большое кино с новым фильмом, снятым в родной Ирландии. В актерском составе "Банши Инишерина" уже привычные для режиссера Брендан Глисон и Колин Фаррелл. Сюжет картины максимально незатейливый и во многом держится лишь на неудержимом обаянии двух основных персонажей — друзей, которые упорно не могут помириться, но в конце концов находят точки соприкосновения. У каждого более менее именитого кинематографиста есть проект, снятый не для кассовых успехов, а для души. "Банши Инишерина" — именно такой фильм для Макдоны. И если вам откликалось прошлое творчество режиссера ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Залечь на дно в Брюгге"), то и "Банши Инишерина" должно понравится.

Х

Ностальгический хоррор "Х", вышедший еще в начале года, также успел заметно подзабыться с течением времени. Тем не менее преданные фанаты жанра и режиссера Тая Уэста в частности продолжают петь дифирамбы сюжету о группе порнографистов, которые решают снять самый откровенный фильм в истории кино, но в итоге сталкиваются с парочкой психопатов пенсионного возраста. Кажется, "Х" собрал в себе все актуальные элементы современного хоррора: есть здесь и слоубернер, и важный социальный контекст, и даже немного пугающей религиозности. Тем, кому "Х" покажется мало, предлагаем посмотреть еще и его спин-офф "Перл", который успел выйти на экраны в начале сентября.

Фабельманы

Стивен Спилберг продолжает радовать зрителей новыми шедеврами. По всей видимости, после ремейка "Вестсайдской истории" режиссер решил окончательно уйти от научной фантастики, полностью погрузившись в ретро-кино. "Фабельманы" еще и во многом автобиографическая история, основанная на детских воспоминаниях Спилберга, который родился и вырос в Аризоне. Главный герой ленты — мальчик по имени Сэмми — тяжело переживает развод родителей, но внезапно находит отдушину в мире искусства. Именно кинематограф помогает ему пережить сложный эмоциональный период и наконец обрести самую большую цель в жизни — стать великим режиссером.

Топ Ган: Маверик

Сиквел "Лучшего стрелка" уже получил титул самого кассового фильма 2022-го года — во многом благодаря неуемной энергии и харизме 60-летнего Тома Круза, который все так же продолжает делать все, даже самые опасные трюки, самостоятельно. А поработать Крузу пришлось серьезно: "Топ Ган: Маверик" — это настоящий фильм-аттракцион, в котором форма абсолютно точно превалирует над содержанием. Не залюбоваться небесными виражами американских пилотов просто невозможно, даже если очень сильно захотеть.

Тар

Наряду с "Банши Инишерина" и "Фабельманами", "Тар" Тодда Филда выступает главным фаворитом грядущей оскароносной гонки. Критики прочат награду Кейт Бланшетт, да и достойной конкуренции у нее в этом году нет. Остается лишь ждать и надеяться. Действие ленты разворачивается вокруг именитой дирижерки Лидии Тар, карьера которой оказывается под ударом после самоубийства одной из девушек, играющих в ее оркестре. "Тар" можно назвать смелым фильмом-откровением, который переосмысляет современную "культуру отмены" на примере жизни вымышленного человека, чья гениальность и элитарность не вызывают сомнений, но качества личности оставляют желать лучшего.