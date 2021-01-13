Фильм "Чудо-женщина: 1984" предложили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях
Foto: Vida Press

Компания Warner Bros. предложила выдвинуть фильм "Чудо-женщина: 1984" на премию "Оскар" во всех номинациях, сообщает ComicBook.

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Студия попросила Американскую академию кинематографических искусств и наук рассмотреть картину в качестве кандидата в каждой категории, включая "Лучший фильм" и "Лучшая актриса" (главную роль в картине исполнила Галь Гадот). В Warner Bros. посчитали, что наград также достойны продюсеры Дебора и Зак Снайдер, режиссер Патти Дженкинс и сценаристы Джефф Джонс и Дэйв Каллахэм, актрисы и актеры Кристен Виг, Робин Райт, Конни Нильсен, Крис Пайн и Педро Паскаль, художник по костюмам Линди Хемминг, композитор Ханс Циммер и оператор Мэттью Дженсен.

Мировая премьера проекта состоялась 16 декабря. "Чудо-женщина: 1984" является сиквелом фильма 2017 года "Чудо-женщина". Его действие разворачивается в 1984 году, во время Холодной войны. Главная героиня Диана работает старшим антропологом в Смитсоновском институте в Вашингтоне, но продолжает бороться с преступностью как Чудо-женщина.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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"Оскар"
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