Фильм латвийских блогеров о легендарном спортсмене Рое Джонсе-младшем стал хитом на Youtube

В преддверии боя между легендарными спортсменами Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном латвийская съемочная команда выпустила документальный фильм, где Джонс вспоминает самые яркие этапы своей жизни и профессиональной карьеры.

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В основе команды работают режиссер Илларион Блинков и продюсер Павел Сахаревский. Также над фильмом работали музыкальный продюсер Анатолий Ширяев, диктор Артем Демьяненко и другие члены команды. "Работа над фильмом о Рое Джонсе-младшем заняла около месяца, — рассказывает Илларион Блинков, — режиссура происходила в большей степени именно в момент монтажа, так как история выстраивается исходя из многочасового интервью, архивных кадров, снимков и музыкальной части. При этом, самым сложным в создании подобного продукта остается цель − донести его до аудитории".

В общении Рой Джонс-младший, отмечают авторы, оказался очень открытым человеком. Усилия, вложенные в фильм, уже окупились – на данный момент вышедший в английской и русской версиях фильм о Рое Джонсе-младшем суммарно собрал более 1,5 миллиона просмотров на двух каналах.

Авторы документального фильма – съемочная команда из Латвии, уже известная своими работами с Александром Усиком, Эвандером Холифилдом, Василием Ломаченко и другими звездами бокса. Во время пандемии команда успела снять фильм в поддержку латвийских спортсменов "Без Оправданий", его также можно посмотреть на канале "Большой Куш". На данный момент YouTube-проект "Большой куш" и его англоязычная версия Big Fish Boxing не являются коммерческими, но уже идут переговоры о сотрудничестве с крупными брендами, которые могут поддержать создание следующих фильмов. В монтаже уже находятся несколько из них, в одном из эпизодов снялся Микки Рурк, который в этом году приезжал в Латвию на съемки фильма Warhunt.

Выставочный бой между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном пройдет в ночь на 29-е ноября (по рижскому времени) на калифорнийской арене Dignity Health Sports Park в Карсоне.

Герой фильма – 51-летний Рой Джонс-младший, последний раз выходил на ринг в 2018-м году, где одержал победу над Скоттом Сигмоном. Еще до боя Рой Джонс-младший объявил о завершении карьеры, но ради исторической встречи с Майком Тайсоном решил временно нарушить обещание. За свою карьеру спортсмен одержал 66 побед и потерпел 9 поражений.

54-летний Майк Тайсон, в свою очередь, провел последний бой еще в 2005-м году, проиграв ирландцу Кевину МакБрайду, отказавшись от продолжения боя после 11-го раунда. После этого боя Майк Тайсон объявил о завершении карьеры. На счету железного Майка – 58 боев, в которых он одержал 50 побед.

Русская версия фильма:

И английская: