Фильм с Чулпан Хаматовой не вышел на киноэкраны России

Дебютный полнометражный фильм режиссера Яны Климовой-Юсуповой "Просточеловек" с Чулпан Хаматовой в главной роли не выйдет в российский прокат 25 августа, как это было запланировано ранее.
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"Новую дату релиза объявят позднее", — уточнили в пресс-службе кинокомпании 020films. При этом причины переноса старта проката в не не сообщаются.
Есть информация, что специальный показ ленты пока еще запланирован в рамках Московского международного кинофестиваля 28 августа.
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