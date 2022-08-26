Фильм с Чулпан Хаматовой не вышел на киноэкраны России

Дебютный полнометражный фильм режиссера Яны Климовой-Юсуповой "Просточеловек" с Чулпан Хаматовой в главной роли не выйдет в российский прокат 25 августа, как это было запланировано ранее.

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"Новую дату релиза объявят позднее", — уточнили в пресс-службе кинокомпании 020films. При этом причины переноса старта проката в не не сообщаются.

Есть информация, что специальный показ ленты пока еще запланирован в рамках Московского международного кинофестиваля 28 августа.