Фильм "За год до войны" стал победителем в восьми номинациях национальной кинопремии "Большой Кристап"
Foto: DELFI

27 февраля в Латвии вручили награды национальной кинопремии "Большой Кристап". Самое большое число наград получила лента режиссера Дависа Симаниса "За год до войны", в том числе она победила в главной категории "Лучший фильм года".

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Фильм пока не дошел до кинопроката, но известно, что на экраны он должен выйти в апреле этого года.

Лента получила награды в следующих категориях: лучший фильм, лучший исполнитель главной роли (чешский актер Петр Бухта), лучший исполнитель роли второго плана (Лаурис Дзелзитис), лучший звукорежиссер (Саулюс Урбанавичус), лучший грим (Айя Беата Рябовска), лучший художник (Кристине Юрьяне), лучший оператор в игровом кино (Андрейс Рудзатс), лучший сценарий (Давис Симанис, Табита Рудзате, Улдис Тиронс).

Статуэтку в номинации "Лучший режиссер" получила Лайла Пакалниня ("В зеркале").

Лучшей актрисой стала Гуна Зариня ("Эмилия. Королевы латвийской прессы"), лучшей актрисой второго плана названа Агнесе Будовска (Wild East)".

Лента "Эмилия. Королевы латвийской прессы" получила премию в категории лучших художественных многосерийных фильмов.

Лучший документальный фильм - "Делле" о художнице Бируте Делле.

В категории анимации победила лента "Čuči, čuči", которая была представлена в конкурсном смотре Берлинале в этом году.

Приз за вклад в латвийское кино получила художник по костюмам Иева Кундзиня.

С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте премии.

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