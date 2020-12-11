ФОТО: Что изменилось в жизни финалистов латвийского телешоу о пластических операциях

Прошел месяц с того момента, как все семь победителей реалити-шоу "Операция: новая жизнь" пережили пластические операции. Каждый из них пришел на шоу со своими целями и мечтами, которые они теперь могут осуществить. Что происходит в их жизни?

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Одинокая мама Инета, которая пережила тяжелые детские травмы, смирилась с пропажей без вести любимой сестры и долгие годы ухаживала за мамой, выглядит заметно старше своих лет. С надеждой вернуть веру в любовь и принятие себя новой, красивой женщиной она отправилась на встречу с психологом Ингой Берзиней, чтобы поделиться своим опытом, сходила на первые свидания после расставания с мужем. "Я была на собраниях и слышала много комплиментов! Это именно то, что было так необходимо", - говорит Инета.

Лейла в детстве пережила многократное сексуальное и эмоциональное насилие. Перед участием в шоу она была разрушена, но теперь полна решимости написать книгу, поделившись своей историей и поддерживая других женщин, которые испытали сексуальное унижение.

Ренар, в семье которого царит мир и растут двое детей, дал себе обещание - сделать предложение любимой женщине и маме детей Лиене. Их ожидало абсолютно сказочное событие – паре подарили не только кольца, но и прекрасное свадебное платье, выбранное невестой.

Трансперсона Мадара, прожившая большую часть жизни как Марис, решила сделать решительный шаг в направлении свой новой идентичности. Операция по смене пола и гормональная терапия – это длительный процесс, поэтому хирурги с помощью многих операций позаботились о чертах лица Мадары, сделав их более женственными.

Также мама двоих детей Наталья и Данела после проведенных процедур буквально расцвели. "Нет ощущения, что чего-то не хватает. Скорее облегчение. Да и вид груди меня устраивает. Смотрю на новую грудь - и на лице появляется улыбка. Даже если будут видны шрамы, это не родит во мне никаких комплексов, скорее чувство – да, я это сделала!" - делится своими мыслями после операции Данела.