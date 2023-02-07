ФОТО. Фестиваль Artdocfest/Riga открылся фильмом про детей, у которых сразу две войны

Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga стартовал 2 марта картиной датского режиссера Симона Вильмонта "Дом из осколков". О судьбах детей, изъятых из неблагополучных семей на востоке Украины — в Лисичанске, который сейчас находится под российской оккупацией. Показы четырех программ кинофестиваля и другие мероприятия фестиваля пройдут до 9 марта в кинотеатре Splendid palace и музее современного искусства Zuzeum.

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Открытие фестиваля в зале Splendid Palace прошло в непривычном формате - большая часть церемонии, на которой президент Artdocfest/Riga Виталий Манский говорил на латышском языке, была снята на улице Бривибас. Жюри вышло на сцену и... встало спиной ко зрителям, чтобы сфотографироваться на фоне полного зала.

Фильм-открытие - датско-украинско-шведская картина Симона Вильмонта "Дом из осколков" уже номинирована на европейский и американский "Оскары". Ее героями стали русскоязычные дети Лисичанска, которые были временно изъяты из своих неблагополучных семей. События картины разворачивались в 2019 году - городок, который сегодня оказался под оккупацией, находился недалеко от линии соприкосновения. Такое неблагополучное соседство породило деградирующую среду. Многие родители оказались не у дел и компенсировали неустроенность выпивкой.

У каждого из постояльцев приюта — своя война. Все хотят "домой", но там "папка пьет — мамку бьет". За девять месяцев (максимальный срок пребывания в приюте) социальным работникам приюта приходится буквально "рождать" новую жизнь для своих воспитанников — или привести в чувство пьющих родителей, или найти непьющих родственников, или приемную семью, или… детдом, который в картине ласково называют санаторием…

"Этот фильм - о невидимых, но так же тяжелых последствиях войны, которая происходит в доме. И об удивительной способности приспособиться и выжить, несмотря на самые тяжелые условия", - объясняет Симон Леренг Вильмонт.

Foto: Māris Morkāns

Режиссер провел с детьми почти два года. Зная русский язык "на уровне 6-летнего ребенка", он буквально по наитию оказывался в самые волнительные моменты рядом. Дети же доверились ему настолько, что позволяли снимать сцены, которые прятали от окружающих. Его пустили в тайную курилку мальчиков, открыли завесу над гаданием на хрустальном шаре, не скрывали откровенных разговоров с пьющими родителями и делились самыми сокровенными мечтами и желаниями...

После 24 февраля 2022 года Симон Вильмонт первым делом связался со своими знакомыми и помог вывезти детей в безопасное место. Некоторым из них удалось организовать временные приемные семьи в Европе. Режиссер признался, что во время съемок одним из труднейших вызовов для него было при всех теплых чувствах держать профессиональную дистанцию с детьми. В свою очередь, зрители никаких дистанций уже не соблюдали — половина зала вытирала слезы.



Картина "Дом из осколков" заявлена сразу в двух программах фестиваля - "Балтийский фокус" и Artdocfest Open.

В этом году жюри конкурса "Балтийский фокус" представляет польский режиссер-документалист, оператор и продюсер Павел Лозинский, соучредитель Украинской киноакадемии и член Европейской киноакадемии Юлия Синкевич, режиссер документального кино и документальной анимации Илзе Бурковска-Якобсен. Жюри конкурса Artdocfest Open представляют всемирно известная литовская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте, главный редактор журнала "Rīgas Laiks" и режиссер Улдис Тиронс и писатель и журналист Дмитрий Глуховский.

Полная программа фестиваля — здесь.

Билеты на фильмы — в продаже кинотеатра Splendid Palace.