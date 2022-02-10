ФОТО. Галадриэль, Элронд и принцесса гномов: опубликованы первые кадры сериала по "Властелину колец"

Киностудия Amazon представила первые кадры сериала "Властелин колец: Кольца власти", снятого по вселенной Джона Толкина. Снимки были опубликованы изданием Vanity Fair.

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На фотографиях можно увидеть, как будут выглядеть эльфийская владычица Галадриэль, принцесса Диса и целительница Бронуин. Также показаны другие персонажи-эльфы — Элронд и Арондир.

Ранее шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКэй заявили, что сюжет сериала объединит в себе "все ключевые истории Второго века Средиземья": создание колец Всевластья, восхождение властелина тьмы Саурона, эпическую сагу Нуменора и драму последнего альянса между людьми и эльфами.

"До этого момента зрители видели на экране только историю одного кольца. Но до того колец было много — и мы восхищены возможностью рассказать обо всех них", — добавили Пэйн и МакКэй.

Премьера сериала "Властелин колец: Кольца власти" запланирована на 2 сентября. Проект стал эксклюзивом Amazon Prime Video.